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Üzüm salkımlarından Türk bayrağı ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festival için üzüm salkımlarından Türk bayrağı yapıldı.

Üzüm salkımlarından Türk bayrağı ilgi gördü

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festival için üzüm salkımlarından Türk bayrağı yapıldı.
Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali sürüyor. Festival için önce salkımlardan dev üzüm salkımı yapıldı. Üzüm salkımının yanına bu kez, renkli üzümlerin de kullanımıyla Türk bayrağı yapıldı. Festivale gelenler, üzümden yapılan görselleri beğendi. Fotoğrafını çekti ya da önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, "Festivalimizde üzümü tanıtmak için çeşitli figürler tasarlandı. Bunlardan birisi 4 metre boyunda ve 860 salkım sultani üzüm kullanılarak, dev üzüm salkımı figürü oldu. Arkadaşlar bu devasa üzüm salkımın yanına ayrıca çekirdekli kırmızı renkli red globe üzümüyle, bayrağımızı yaptı. Bayrağımız ve devasa üzüm salkımı festivalde ilgi gördü" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üzüm salkımlarından Türk bayrağı ilgi gördüÜzüm salkımlarından Türk bayrağı ilgi gördü

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