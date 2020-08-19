HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti: Ahlaksızca

Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti: Ahlaksızca

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle üzüm fiyatlarının düşmesinin ardından Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Üzüm üreticilerinin koronavirüsten kaynaklanan mağduriyetlerini ahlaksızca siyasi rant olarak kullanıyorlar” diyerek isyan etti.

Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti: Ahlaksızca

Türkiye’nin en önemli üzüm üreticilerinden olan Çal ilçesinde gündem üzüm fiyatları oldu. İlçede geçtiğimiz yıl ‘Üzümde Güçbirliği’ ismiyle bir araya gelen kurumlarla birlik oluşturuldu. Oluşturulan birlik sayesinde üzümleri iyi fiyatlara sattıklarını belirten belediye başkanı, bu yıl salgın sebebiyle talebin azaldığını ve geçen yıl ki fiyatlarla satılması için çaba sarf ettiklerini söyleyerek isyan etti. Sosyal medya üzerinde üzüm fiyatlarıyla ilgili bazı siyasiler ve bazı kesimlerin karalama kampanyası başlattığını söyleyen Başkan Fethi Akcan, "Biz, üzümün geçen yılki fiyatlarda satılması için mücadele ediyoruz. Ancak, kağıttan kaplanlık yapan bazı zavallılar; Siyasi rant elde etme adına provokatörlük yapıyor. Ucuz siyasi rantlara değil, Çal’ın ve üreticilerinin gerçek sorunlarına kafa yormalarını tavsiye ederim" dedi.

FİRMALAR: ÜZÜM ALMAYACAĞIZ

Firmalarla gerçekleşen görüşmelerde salgın sebebiyle ürünlerin büyük kısmının ellerinde kaldığını ve üzüm alma taleplerinin olmadığını belirten Akcan, "Bu yıl fiyatları belirlemeden önce büyük alıcı firmalar ile görüştük. Bize üzüm almayacaklarını, alsalar da ucuza alacaklarını beyan ettiler. Biz üretici mağdur olmasın diye günlerce bu firmaların yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Dedik ki, o zaman geçen yılın fiyatlarından üzüm alın. Çal Garası 2.5, Sultaniye üzümü 2.5 TL’den alın dedik. Sonra Çal Garası’nda kuraklık nedeniyle bu yıl kalitenin biraz düşmesiyle 25 kuruş daha indirime gittik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Mahalleyi böcek bastı: Çocukların ağzından çıkıyorMahalleyi böcek bastı: Çocukların ağzından çıkıyor
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarıCinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi

Diğer Haberler

Adana'da mahalleyi böcek bastı: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı: Çocukların ağzından çıkıyor
Kadıköy'de yine aynı olay! Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
Bu kadarına da pes! Kadıköy'de yine aynı görüntü
Bursa'da 'foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Ellerini bağlayıp foseptiğe attım' demişti
İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li yakalandı
28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları
28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları
Hakkari'de düğünlere 2 saat sınırı
İl genelinde düğünlere 2 saat sınırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.