Üzüm suyu binlerce yıldır şifa veriyor! Ev yapımı üzüm suyu bakın nasıl yapılıyor

Faydaları saymakla bitmeyen üzüm suyu son yapılan çalışmalara göre kalbi de koruyor aynı zamanda detoks içeceği olarak kullanılıyor. Üzüm suyunun tedavi edici faydalarını keşfetmek için okumaya devam edin. ÜZÜM SUYU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR? Üzüm suyu, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Hipertansiyonu ve yaşlanmayı kontrol edebilir. Ayrıca prostat komplikasyonlarının ve sindirim sorunlarının yönetilmesine ve önlenmesine yardımcı olabilir. KALP SAĞLIĞINI KORUYOR Üzümler antioksidanlarla doludur. Resveratrol ve quercetin gibi fitokimyasallar, prosiyanidinler, tanenler ve saponinler, kalp sağlığınızı koruduğu bilinen birkaç antioksidandır. Araştırmalar, üzüm suyunun üzüm kadar tedavi edici olduğunu belirtiyor. Kırmızı ve mor üzüm suları, kanın pıhtılaşmasında önemli bir faktör olan trombositlerin yapışkanlığını (trombosit agregasyonu) azaltır. Üzüm suyu aynı zamanda iyi kolesterol (HDL) düzeylerini de artırır. Kan damarlarındaki iltihabı azaltır ve gevşeme yeteneklerini geliştirir. Araştırmalar, üzüm suyu içmenin, özellikle hipertansiyonunuz varsa, sistolik kan basıncını kontrol edebileceğini göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, mor üzüm suyu tüketimi, koroner arter hastalığı olan hastalarda nitrik oksit gibi antiinflamatuar göstergelerin salınmasını teşvik etti. 2-4 hafta boyunca meyve suyunu içmek, arterlerden kan akışını iyileştirdi ve ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdü.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIR Üzüm suyu, antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Nöronal sinyallemeyi etkileyebilir ve iyileştirebilir. Bu suyu tüketmek demans riskini azaltabilir. Randomize bir çalışmada, hafıza kaybı olan 12 yaşlı yetişkin, 12 hafta boyunca üzüm suyu takviyesi üzerinde tutuldu. Araştırmacılar bilişsel davranışlarında, sözlü öğrenmelerinde ve uzamsal bellekte bir gelişme gözlemledi. KAN ŞEKERİNİ VE DİYABETİ YÖNETEBİLİR Diabetes mellitusun ana nedenlerinden biri oksidatif strestir. Üzüm suyu tüketmek insülin direncini azaltabilir. Antosiyaninler, proantosiyanidinler, flavonoller, fenolik asitler ve resveratrol içerir. Bunların hepsi güçlü antioksidanlardır. İnsülin salgılayan pankreas hücrelerinin iltihaplanmasına neden olan serbest radikalleri yok ederler. Üzüm polifenolleri, dokulardaki bozulmuş glikoz toleransı üzerinde çalışır. ANTİKANSER ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR Mor üzüm suyu tüketmek, kansere yol açabilecek DNA hasarını önleyebilir. Kore'de yapılan bir araştırma, düzenli üzüm alımının DNA üzerindeki etkilerini gösterdi. Sağlıklı katılımcılar bağışıklık sistemi hücrelerinde oksidatif DNA hasarı seviyelerini düşürdü. Üzüm suyu ayrıca içlerindeki plazma antioksidan kapasitesini de artırdı. Üzüm fitokimyasallarının kolon kanseri hücrelerini öldürmede etkili olduğu bulundu. Seçici olarak kanser hücreleri üzerinde nasıl çalıştıkları araştırılmaktadır. Bununla birlikte, üzüm özleri ile beslenen sıçanlarda tümör insidansında bir düşüş oldu.

PROSTAT SORUNLARININ AZALTILMASINA YARDIMCI OLABİLİR Prostat kanseri ve ilgili sorunlar, erkeklerde düşük yaşam kalitesi ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Laboratuvar çalışmaları üzüm suyunun prostat kanseri hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerini göstermektedir. Çalışmalar, üzüm suyunun diyetle takviyesinin, büyük yan etkiler olmaksızın DNA hasarını azaltabileceğini göstermiştir. Meyve suyu, serbest radikal oluşumunu sekiz haftada neredeyse % 15 oranında azaltabilir. BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYABİLİR, SİNDİRİMİ DÜZENLER Yağlı yiyeceklerle diyetinize üzüm eklemek, bağırsak mikrobiyal ortamınızı büyük ölçüde değiştirir. Sınırlı emilim ve sindirime sahip olmasına rağmen, üzüm polifenolleri bağırsağınızı patojenlere, oksidatif strese ve iltihaplanmaya karşı korur. Üzüm suyundaki üzüm polifenolleri kilo alımını ve glikoz intoleransını kontrol edebilir. Bu fitokimyasallar ayrıca enflamatuar belirteçlerin üretimini inhibe ederek bağırsak iltihabını azaltır. Üzüm polifenolleri ayrıca bağırsak bariyer bütünlüğünü destekler. Akkermansia muciniphila gibi yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederler. Bu, sindirimi ve asimilasyonu artırabilir.

Fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre üzüm özleri sizi patojenik bağırsak enfeksiyonlarından, metabolik bozukluklardan ve obeziteden koruyabilir. YAĞ YAKMANIZA YARDIMCI OLABİLİR kırmızı üzüm suyu yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Beyaz üzüm çekirdeği ununun obezite ve yağlı karaciğer gibi metabolik hastalıkların yönetiminde daha etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmada, Muscadine üzümlerindeki ellagik asit, mevcut yağ hücrelerinin büyümesini ve yenilerinin oluşumunu (adipogenez) önemli ölçüde yavaşlattı. Bu üzüm içeceklerinden küçük, uygun büyüklükte dozlar verilen aşırı kilolu fareler, gelişmiş karaciğer fonksiyonu gösterdi. Ellagik asit ve diğer kimyasallar, diyetteki yağ ve glikoz metabolizmasını kontrol eden genleri tetikler. Bu deneylerde farelerin kan şekeri seviyeleri de kontrol altındaydı. Bilim insanları, deneysel modellerin üzüm içeceklerine olumlu yanıt vermesi durumunda, fazla kilolu olanların da bunlardan yararlanabileceğini varsayıyorlar. CİLDİNİZİ KORUYABİLİR, BESLEYEBİLİR Üzüm suyu, kızılcık, yer fıstığı ve ürünleri resveratrol içerir. Resveratrol, anti-inflamatuar etkileri olan bir antioksidan ve anti-mutajen görevi görür.