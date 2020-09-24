HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Üzüm suyu binlerce yıldır şifa veriyor! Ev yapımı üzüm suyu bakın nasıl yapılıyor

Üzüm suyu binlerce yıldır şifa veriyor! Ev yapımı üzüm suyu bakın nasıl yapılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2020 08:18 | Son Güncelleme

6000 yılı aşkın bir süredir tıbbi alanda kullanılan üzüm binlerce yıl önce Mısırlılar tarafından tedavi etmesi amacıyla kullanıldı. Asmalardan elde edilen öz, cilt ve göz rahatsızlıklarını tedavi etmek için merhem haline getirildi. Suyu, mide bulantısı, kabızlık, kolera, çiçek hastalığı, karaciğer hastalığı ve hatta kanser gibi çeşitli rahatsızlıkları kontrol etmek için kullanıldı. Gelin binlerce yıldır şifa veren üzüm suyunun sağlık yararlarına bakalım.

Üzüm suyu binlerce yıldır şifa veriyor! Ev yapımı üzüm suyu bakın nasıl yapılıyor

Faydaları saymakla bitmeyen üzüm suyu son yapılan çalışmalara göre kalbi de koruyor aynı zamanda detoks içeceği olarak kullanılıyor. Üzüm suyunun tedavi edici faydalarını keşfetmek için okumaya devam edin.

ÜZÜM SUYU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Üzüm suyu, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Hipertansiyonu ve yaşlanmayı kontrol edebilir. Ayrıca prostat komplikasyonlarının ve sindirim sorunlarının yönetilmesine ve önlenmesine yardımcı olabilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Üzümler antioksidanlarla doludur. Resveratrol ve quercetin gibi fitokimyasallar, prosiyanidinler, tanenler ve saponinler, kalp sağlığınızı koruduğu bilinen birkaç antioksidandır. Araştırmalar, üzüm suyunun üzüm kadar tedavi edici olduğunu belirtiyor. Kırmızı ve mor üzüm suları, kanın pıhtılaşmasında önemli bir faktör olan trombositlerin yapışkanlığını (trombosit agregasyonu) azaltır.

Üzüm suyu aynı zamanda iyi kolesterol (HDL) düzeylerini de artırır. Kan damarlarındaki iltihabı azaltır ve gevşeme yeteneklerini geliştirir.

Araştırmalar, üzüm suyu içmenin, özellikle hipertansiyonunuz varsa, sistolik kan basıncını kontrol edebileceğini göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, mor üzüm suyu tüketimi, koroner arter hastalığı olan hastalarda nitrik oksit gibi antiinflamatuar göstergelerin salınmasını teşvik etti. 2-4 hafta boyunca meyve suyunu içmek, arterlerden kan akışını iyileştirdi ve ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdü.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIR

Üzüm suyu, antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Nöronal sinyallemeyi etkileyebilir ve iyileştirebilir. Bu suyu tüketmek demans riskini azaltabilir. Randomize bir çalışmada, hafıza kaybı olan 12 yaşlı yetişkin, 12 hafta boyunca üzüm suyu takviyesi üzerinde tutuldu. Araştırmacılar bilişsel davranışlarında, sözlü öğrenmelerinde ve uzamsal bellekte bir gelişme gözlemledi.

KAN ŞEKERİNİ VE DİYABETİ YÖNETEBİLİR

Diabetes mellitusun ana nedenlerinden biri oksidatif strestir. Üzüm suyu tüketmek insülin direncini azaltabilir. Antosiyaninler, proantosiyanidinler, flavonoller, fenolik asitler ve resveratrol içerir. Bunların hepsi güçlü antioksidanlardır. İnsülin salgılayan pankreas hücrelerinin iltihaplanmasına neden olan serbest radikalleri yok ederler. Üzüm polifenolleri, dokulardaki bozulmuş glikoz toleransı üzerinde çalışır.

ANTİKANSER ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR

Mor üzüm suyu tüketmek, kansere yol açabilecek DNA hasarını önleyebilir. Kore'de yapılan bir araştırma, düzenli üzüm alımının DNA üzerindeki etkilerini gösterdi. Sağlıklı katılımcılar bağışıklık sistemi hücrelerinde oksidatif DNA hasarı seviyelerini düşürdü. Üzüm suyu ayrıca içlerindeki plazma antioksidan kapasitesini de artırdı. Üzüm fitokimyasallarının kolon kanseri hücrelerini öldürmede etkili olduğu bulundu. Seçici olarak kanser hücreleri üzerinde nasıl çalıştıkları araştırılmaktadır. Bununla birlikte, üzüm özleri ile beslenen sıçanlarda tümör insidansında bir düşüş oldu.

PROSTAT SORUNLARININ AZALTILMASINA YARDIMCI OLABİLİR

Prostat kanseri ve ilgili sorunlar, erkeklerde düşük yaşam kalitesi ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Laboratuvar çalışmaları üzüm suyunun prostat kanseri hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerini göstermektedir. Çalışmalar, üzüm suyunun diyetle takviyesinin, büyük yan etkiler olmaksızın DNA hasarını azaltabileceğini göstermiştir. Meyve suyu, serbest radikal oluşumunu sekiz haftada neredeyse % 15 oranında azaltabilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYABİLİR, SİNDİRİMİ DÜZENLER

Yağlı yiyeceklerle diyetinize üzüm eklemek, bağırsak mikrobiyal ortamınızı büyük ölçüde değiştirir. Sınırlı emilim ve sindirime sahip olmasına rağmen, üzüm polifenolleri bağırsağınızı patojenlere, oksidatif strese ve iltihaplanmaya karşı korur.

Üzüm suyundaki üzüm polifenolleri kilo alımını ve glikoz intoleransını kontrol edebilir. Bu fitokimyasallar ayrıca enflamatuar belirteçlerin üretimini inhibe ederek bağırsak iltihabını azaltır. Üzüm polifenolleri ayrıca bağırsak bariyer bütünlüğünü destekler. Akkermansia muciniphila gibi yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederler. Bu, sindirimi ve asimilasyonu artırabilir.

Fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre üzüm özleri sizi patojenik bağırsak enfeksiyonlarından, metabolik bozukluklardan ve obeziteden koruyabilir.

YAĞ YAKMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

kırmızı üzüm suyu yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Beyaz üzüm çekirdeği ununun obezite ve yağlı karaciğer gibi metabolik hastalıkların yönetiminde daha etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmada, Muscadine üzümlerindeki ellagik asit, mevcut yağ hücrelerinin büyümesini ve yenilerinin oluşumunu (adipogenez) önemli ölçüde yavaşlattı.

Bu üzüm içeceklerinden küçük, uygun büyüklükte dozlar verilen aşırı kilolu fareler, gelişmiş karaciğer fonksiyonu gösterdi. Ellagik asit ve diğer kimyasallar, diyetteki yağ ve glikoz metabolizmasını kontrol eden genleri tetikler. Bu deneylerde farelerin kan şekeri seviyeleri de kontrol altındaydı. Bilim insanları, deneysel modellerin üzüm içeceklerine olumlu yanıt vermesi durumunda, fazla kilolu olanların da bunlardan yararlanabileceğini varsayıyorlar.

CİLDİNİZİ KORUYABİLİR, BESLEYEBİLİR

Üzüm suyu, kızılcık, yer fıstığı ve ürünleri resveratrol içerir. Resveratrol, anti-inflamatuar etkileri olan bir antioksidan ve anti-mutajen görevi görür.

Resveratrol, fare cilt kanseri modellerine uygulandığında tümör oluşumunu (tümör oluşumunu) inhibe etti. Çok sayıda fare çalışması, bu üzüm fitokimyasalının ışıktan koruyucu özelliklerini göstermektedir. Resveratrolün topikal uygulaması, UVB ışınlarına maruz kalma nedeniyle oluşan cilt ödemini inhibe edebilir. Yaşlanmayı ve cilt kanserlerini tetikleyebilecek serbest radikallerin (hidrojen peroksit gibi) oluşumunda önemli bir azalmaya neden olur. Üzüm suyu, makul miktarda hidrolize kolajen içerir. Bu tür içecekleri 3-6 ay boyunca günde yaklaşık 5-10 gr tüketmek cilt sağlığını iyileştirebilir.

DETOKS GÖREVİ GÖREBİLİR

Üzüm suyunu diyetinizin bir parçası yapmak, vücudunuza antioksidanlar sağlar. Bunlar, DNA'nıza ve vücudunuza oksidatif hasarla savaşır. Üzüm suyu, serbest radikalleri temizleyerek kalp hastalığı, diyabet, obezite, felç, nörodejeneratif bozukluklar ve kanserin başlamasını önleyebilir / geciktirebilir.

SONUÇ OLARAK...

Üzüm suyu bir antioksidan deposudur. Antosiyaninler, stilbenler, tanenler, saponinler, flavonoidler ve diğer fenolik bileşikler refahımıza katkıda bulunur.

Üzüm suyu, kalp ve beyin hastalıklarını, kanseri ve ağır sağlık koşullarını önlemeye yardımcı olabilir.
İdeal üzüm suyu dozajını belirlemek için doktorunuzla görüşmeli, sizin için uygun dozaj hakkında bilgi almalısınız.

ÜZÜM SUYU EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Arzu ettiğiniz miktarda üzümü yıkayıp tencereye alın üzümleri geçecek kadar su ilave edin. Üzümler yumuşayıncaya kadar kaynatın başka bir tencereye süzgeçle süzün. Süzgeçte kalan üzümleri güzelce sıkıp suyunu tencereye ekleyin. Şifa niyetine tüketin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Polisin baskınıyla ortaya çıktı! Tam 324 bin kullanılmış kondom...Polisin baskınıyla ortaya çıktı! Tam 324 bin kullanılmış kondom...
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Ekim ayı hacamat takvimi - Ekim ayında hangi günler hacamat yapılır? Hangi günler hacamat yapılmaz?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
23 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük!Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 23 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
324 bin kullanılmış kondomun geri dönüşüme sokulduğu tesise baskın
Polisin baskınıyla ortaya çıktı! Tam 324 bin kullanılmış kondom...
Kestane balı şifası! Alzheimer riskini azaltıyor
Kestane balı şifası! Alzheimer riskini azaltıyor
Bu püf noktaları hayatınızı kolaylaştıracak! Kulaktaki bu noktayı çekmek...
Çok az biliniyor! Kulaktaki bu noktayı çekmek...
Koronavirüs tedavisinde pelin otu umudu! Kaynatılarak tüketildiğinde...
Koronavirüs aşısı için önerilmişti! Kaynatılarak tüketilirse...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.