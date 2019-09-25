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Üzüm toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Karaman’ın Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde üzüm toplamak için çıktığı asmadan yere düşen yaşlı adam yaralandı.Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Karaman’ın Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde üzüm toplamak için çıktığı asmadan yere düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ali Ç. üzüm toplamak için çıktığı asmada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan yaşlı adam, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaburgalarında kırık olduğu için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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