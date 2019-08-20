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Üzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticileri dolandırıcılara karşı uyararak, "Ürününüzü satacağınız kişiyi tanımıyorsanız, parayı almadan ürünlerinizi vermeyin" dedi.

Üzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticileri dolandırıcılara karşı uyararak, "Ürününüzü satacağınız kişiyi tanımıyorsanız, parayı almadan ürünlerinizi vermeyin" dedi.
Aydoğan Okur, bölgede 10 gün önce üzüm hasadına başlandığını, kurutmalık için ayrılanların sergiye serildiğini, kısa süre sonra satışa sunulacağını hatırlatarak, çiftçinin emeğinin boşa gitmemesi için uyarılarda bulundu. Dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başkan Okur, "Saruhanlı'da üzüm hasadı, geçtiğimiz günlerde başladı. Saruhanlı çiftçilerimize sesleniyorum. Biz bu ürünleri, el emeği göz nuru ile yetiştiriyoruz. Çok masraflar yapıyoruz. Hasat zamanı geldiğinde ürününüzü kim olduğu belirsiz insanlara satmayın" dedi.
TANIMIYORSANIZ ÖNCE PARAYI ALIN
Oda olarak çiftçilerin menfaati için ekip kurduklarını belirten Başkan Okur, "Bu ekiple birlikte, çiftçilerimizin ürünleri satacağı kişileri ya da firmaları araştırıyoruz. Türkiye genelinde, birliğimiz sayesinde, bu ekibimiz çiftçilerimizin ürünlerini satacağı kişileri araştırıyor. Hiç kimse çekinmesin. Telefonlarımız 24 saat ulaşılabilir durumda. Bize desinler ki, 'Biz ürünlerimizi falanca kişiye satmak istiyoruz, bu firma güvenilir mi?' Biz de Türkiye genelinde bu firmaları araştıralım" diye konuştu. Hasat başladığından beri çiftçileri gezip uyardıklarını anlatan Okur, "Çiftçilerimiz de dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçli. Saruhanlı ilçesinde son 5 yıldır dolandırıcılık olayıyla karşılaşmadık. İlçemizde bulunan firmalara veriyoruz. Güvenilir, bilindik firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum çiftçilerimize. Ürününüzü satacağınız kişiyi tanımıyorsanız, parayı almadan ürünlerinizi vermeyin. Ama üreticilerimiz ürünlerini satmadan önce bize muhakkak sorsunlar" dedi.
ÇİFTÇİ ARKADAŞLARINA SESLENDİ
İlçeye bağlı Çayırlı mevkiinde üzüm bağı bulunan ve 25 yıldır çiftçilik yapan Taner Saruhan (47), "Üzümlerimizi satarken bilindik ve güvenilir firmaları tercih ediyoruz. Dışarıdan, bizim tanımadığımız kişiler de buralara geliyor, üzümlerimizi istiyor. Ama peşin para almadan vermiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dolandırıcılık olaylarını duyduk. Üreticilerin el emeği göz nuru ile yetiştirdiği üzümlerini alıyorlar, parayı vermeden kayıplara karışıyorlar. Ben buradan çiftçi arkadaşlarımıza dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını, herkese itibar etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.

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Üzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldıÜzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldıÜzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldıÜzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldı

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