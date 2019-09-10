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Üzüm üreticilerinin bir yıllık emeği çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 2 çiftçinin bir yıllık emeği olan 5 ton kurutulmuş ve çuvallanmış üzüm, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 2 çiftçinin bir yıllık emeği olan 5 ton kurutulmuş ve çuvallanmış üzüm, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Eylül Salı günü meydana gelen olayda evli ve üç çocuk babası Orhan Aydın'a (70) ait kurutulmuş ve çuvallanmış 2 ton kuru üzüm, Çamlık Kümeevleri mevkisindeki bağdan çalındı. İki gün sonra geçen perşembe günü ise, bu kez Kocakumlar mevkisinde bağı bulunan, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Ersoy'un (60), toplanmış ve kurutulmuş 3 ton üzümü çalındı. Ürünlerini satmak için çuvallayan çiftçiler, yaşanan hırsızlıklarla üzüntü yaşadı. Çiftçilerin ihbarıyla jandarma, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

'ÜZÜMÜ SATIP, BORCU ÖDEYECEKTİM'

Üzüntülü çiftçilerden Hikmet Ersoy, "Saat 05.00'e kadar uyumadım. Üzümlerin başında nöbet tuttum. 05.15 gibi sergimin 20 metre uzağındaki evimin damına çıktım. Divanda otururken uyuyakalmışım. Tam bu sırada gelmişler. Küçük kızım üzümlerin başındaki köpeğin sesini duymuş. 'Baba' diye seslendi. Yerimden kalkıp hemen koşturdum ama nafile. Beni görür görmez hemen araçlarına binip kaçtılar. Ben de arkalarından aracımla kovaladım ama yakalayamadım. Farları kapalıydı plakasını da alamadım. Zararım 3 ton. Bugünün piyasa fiyatıyla 45 bin lira yapıyor. Bu üzümleri 12 dönüm bağdan toplamıştım. Üzümden önce domates hasat etmiştim. Ordan gelen paralarla 7 bin lira işçilere para ödedim. Mazota, ilaca borçluyum. Üzümü satıp, borcu ödeyecektim. Bir senedir fırından veresiye ekmek yiyorum. Ama şimdi mahvolduk. Bir yıl gözümüz gibi baktığımız, gecemizi gündüzümüze kattığımız alın terimiz gitti. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Diğer çiftçi Orhan Aydın ise zararının yaklaşık 20 bin lira olduğunu, hırsızlığı kim yaptıysa bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

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