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Üzüm üreticisinin 600 asmasının kesildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir üreticinin üzüm bağındaki 600 asmanın gövdesinden kesildiği öne sürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi Fehmi Kurt (68), bağındaki asmaların yarısından fazlasının gövdesinden kesildiğini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, bu sabah komşu bağ sahiplerinin haber vermesi üzerine Adiloba Mahallesi'ndeki üzüm bağına giden Kurt, bağındaki bin 100 asmadan 600'ünün kesildiğini görünce, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bağda incelemede bulunan ekipler, asmalara zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asmalarının kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşayan Kurt, 10 yıl emek vererek yetiştirdiği asmalardan bu yıl 5 ton üzüm almayı hedeflediğini belirterek, bağından artık mahsul alamayacağını ve zararının 200 bin lira olduğunu söyledi.

- "Yüreğim parçalandı"

Kurt, bir asmanın 3 yıl sonunda üzüm vermeye başladığına dikkati çekerek, "Maddiyatı geçtim, 10 yıllık emeğim boşa gitti. Bu olayın teknik yönden incelenip, suçlunun bulunmasını istiyorum. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kim neden böyle bir şey yapar, anlamış değilim. Bağımın halini görünce yüreğim parçalandı." diye konuştu.

Kurt, yaptırdığı tarım sigortasının bu tür bir olayda yaşanan zararı kapsamadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
asma üzüm bağı zarar

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