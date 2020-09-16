HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı

Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzümünü satan bir üretici dolandırılacağını anlayınca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan yardım istedi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzümünü satan bir üretici dolandırılacağını anlayınca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan yardım istedi. Daha önce de benzer bir vakada üreticiyi dolandırılmaktan kurtaran Başkan Öküzcüoğlu zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Zabıtayı karşılarında gören dolandırıcılar 15 ton üzümü bırakarak kayıplara karıştı. kamyona yüklenen üzümler ise başka bir alıcıya satılarak üreticinin mağduriyeti giderildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Subaşı Mahallesi’nde yaşayan üretici Zeliha Baştürk peşin satış olarak anlaştığı üzüm parasını alamayınca bağından kesilen 15 ton üzümün yüklendiği kamyonun kantardan inmesine izin vermedi. Üzüm üreticisi kadın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan yardım istedi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Üç kişi olan üzüm alıcıları zabıta ekiplerini görünce olay yerinden araçlarına binerek, kaçtı. Üzüm yüklü kamyonu kantardan çıkarmayan Zeliha Baştürk, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun yardımıyla bir yıllık emeğinin karşılığı olan 15 ton çekirdeksiz sultaniye sofralık üzümü başka bir üzüm alıcısına peşin olarak sattı.
Üzüm üreticisi Zeliha Baştürk, "Üzüm alıcıları ile peşin satış olarak anlaştık. Kantara girdikten sonra, kantarda paramı vereceklerdi. Kamyon kantardan yola çıkmak için hazırlanırken, ben paramı istedim. Ancak paranın 20 bin TL’sini şimdi, kalan 25 bin TL’yi daha sonra vereceklerini söylediler. Bende kabul etmedim, çünkü kantarda paramı vereceklerdi, öyle anlaşmıştık. Paramı almadan kamyonu, kantardan çıkarmam dedim, hemen belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na telefon ederek, yardım istedim. Ahmet Öküzcüoğlu, hemen zabıtaları göndereceğini, kamyonu bırakmamamı istedi. Zabıtalar geldi. Üzüm alan kişiler, karşılarında zabıtaları görünce, buradan kaçtılar. Başkanımızın yardımlarıyla, üzümleri başka bir alıcıya sattım. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.
Geçtiğimiz ay da bir üretici 23 ton üzümünü yine Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun devreye girmesiyle kurtarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'deABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
1/
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Diğer Haberler
Muş'ta deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş! Cinayette kan donduran detaylar
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş!
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi
Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da servisçilerin eyleminde arbede: Bu karardan vazgeçilmelidir
Eylemde arbede! Karara tepki gösterdiler
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.