'Üzüm ve insan' temalı Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu tamamlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen '4'üncü Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu', düzenlenen kokteyl ve sergi ile sona erdi. Sanatçıların Marmara mermerine şekil verdiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar" dedi.

Bu yılki teması 'Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' olarak belirlenen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni marina alanında yapıldı. Törende 8 sanatçının yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeller, kaideleri üzerinde sergilenirken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Sempozyum Küratörü Nermin Sözel, sanatçılara eserleri başında birer teşekkür belgesi takdim ederek sanatçıları çalışmalarından dolayı tek tek kutladı.

Başkan Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi. Sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Eşkinat, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık. Sanatçılar Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdı. Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için bir aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar birazda buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Sanatçıların bir ay boyunca Marmara mermerine şekil verdiklerini söyleyen Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar. Dört yıldır büyüyerek devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl da yine üzerine koyarak sempozyumumuzu sürdüreceğiz. Bu sempozyum, bir ayda başlayıp bitiyor ama bunun bir de hazırlık süreci var. Aylar önceden çalışmalara başlanıyor, duyurular yapılıyor, başvurular alınıyor. Yüzlerce başvuru arasından en iyi eserler seçilerek sanatçılar davet ediliyor. Uygun mermerler yerinde incelenip seçiliyor, sanatçılarımız kentimizde misafir ediliyor ve ilk çekicin vurulmasıyla sempozyum başlamış oluyor. Sonuç olarak bir ay gibi bir sürede de eserler ortaya çıkıyor ve kentimizin belli noktalarında sergileniyor. İşte tüm bu süreçlerde emek veren çok sayıda yol arkadaşım var. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni eserler kentimize hayırlı olsun" dedi.

SÖZEL: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TEMASI 'ÇEŞMELER' OLACAK

Sempozyumun Küratörü Nermin Sözel, 4'üncü sempozyumu da başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her yıl büyüyerek devam ettiğimiz bu sempozyumun önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine inanıyorum. 2019'un temasını 'Çeşmeler' olarak belirledik. Önümüzdeki yıl çeşmenin, suyun taşla nasıl bütünleşebileceğine dair çalışmalar göreceğiz. Çalışmalarımıza kısa bir dinlenmenin ardından hemen başlıyoruz" dedi.