'Üzüm ve insan' temalı Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu tamamlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen '4'üncü Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu', düzenlenen kokteyl ve sergi ile sona erdi. Sanatçıların Marmara mermerine şekil verdiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar" dedi.

Bu yılki teması 'Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' olarak belirlenen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni marina alanında yapıldı. Törende 8 sanatçının yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeller, kaideleri üzerinde sergilenirken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Sempozyum Küratörü Nermin Sözel, sanatçılara eserleri başında birer teşekkür belgesi takdim ederek sanatçıları çalışmalarından dolayı tek tek kutladı.

Başkan Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi. Sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Eşkinat, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık. Sanatçılar Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdı. Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için bir aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar birazda buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.