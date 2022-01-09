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  4. Uzun araç kuyrukları oluştu! TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü

Uzun araç kuyrukları oluştu! TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü

09.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne, tomruk yüklü bir TIR çarptı. Otoyolda faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Uzun araç kuyrukları oluştu! TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan N.U. idaresindeki tur otobüsü arızalandı. Arızalandıktan sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen araçta bulunan yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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TIR'DAKİ TOMRUKLAR YOLA SAVRULDU

Emniyet şeridinde duran otobüse aynı istikamete gitmekte olan F.S. idaresindeki tomruk yüklü TIR çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'daki tomruklar yola savrulurken, kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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OTOBÜSTE YOLCU OLMAMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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