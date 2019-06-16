Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

2019 yılının Babalar Günü kutlu olsun. Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onların mutlu birer birey olarak büyümesi için çabalayan babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bugün siz de babanıza veya çevrenizdeki babalara güzel bir mesaj göndermek isterseniz sizin için uzun Babalar günü mesajları derledik. Listemizdeki mesajlar özellikle uzun ve zengin olması için seçilmiştir.

UZUN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…