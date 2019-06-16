Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

2019 yılının Babalar Günü kutlu olsun. Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onların mutlu birer birey olarak büyümesi için çabalayan babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bugün siz de babanıza veya çevrenizdeki babalara güzel bir mesaj göndermek isterseniz sizin için uzun Babalar günü mesajları derledik. Listemizdeki mesajlar özellikle uzun ve zengin olması için seçilmiştir.
Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…
Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.
Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…
Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini.. Çünkü o benim babam.
Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.
Babam yanımdayken ona babalar günü hediyesi alayım dedim, bana paran yoksa ben vereyim dedi…Babalar günü kutlu olsun. Onların değerini kaybetmeden anlamak lazım.
Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.
Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum… Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.
Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.
Namaz vakitlerinde, elimden tutup beni camiye götürdüğün çocukluk günlerim tatlı bir hayal olarak hep zihnimde canlanıyor... sağlığın ve mutluluğun için hep duacıyım... Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.
Bizleri büyütürken omuzlarındaki ağır yükü bize hissettirmeden verdiğin zorlu mücadeleyi şimdi daha iyi anlıyorum babacığım. Şefkatli gözlerinden ışık, yüzünden gülümsemen hiç eksik olmasın. Babalar günün kutlu olsun.
Kanından kan verdin var ettin beni aIdın koIIarına kucağına sarıIdın baba rızık temin ettin zorIukIa yıIIarca bana aIın teri döktün gurbetIerde yoruIdun baba. BabaIar günün kutIu oIsun canım babam.
Dün sana kızdıkIarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü asIında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi doIu oIurum babacığım. SevgiIi babacığım gurbet uzak oIsa da sevgin o kadar yakın ki biImeIisin eIIerinden pekguzelsozler.com öperim sevgiIer. BabaIar günün kutIu oIsun.
Hayatımın anlamıdır babacığım. Her zaman dayanağım, sırtımı yasladığım koca bir çınardır o. Ailesine kol kanat geren, bizleri gözünden esirgemeyen, varlığını her zaman hissettiren canım babamı çok seviyorum. Babamın ve bütün babaların babalar günü kutlu olsun.
Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.
Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun
Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.
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