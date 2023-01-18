Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Boy uzunluğunuz 6 ölümcül hastalık riskini artırıyor

Kanser riskini artıran çok sayıda etken bulunuyor. Bunların sağlıksız yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi etkenler olduğu biliniyor. Ancak, kanser riskini artıran bizim kontrolümüz dışında olan başka faktörler de var. Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre boyunuz kontrol edemediğimiz faktörler arasında yer alıyor.

ALTI FARKLI KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

Derneğin Sürekli Güncelleme Projesi kapsamında ekip, diyet, kilo, fiziksel aktivite ve kanser arasındaki bağlantıya dair küresel kanıtları analiz etti. Ne kadar uzun boyluysanız yumurtalık, prostat, pankreas, kolorektal, meme ve böbrek kanseri riskinin o kadar fazla olduğuna dair "güçlü" kanıtlar olduğu sonucuna vardı.

Daha spesifik olarak, boy uzunluğunun her beş santimetresinin riski aşağıdaki miktarlarda artırdığı paylaşıldı:

Böbrek - yüzde 10 artmış risk

Menopoz öncesi ve sonrası meme kanseri - sırasıyla yüzde dokuz ve yüzde 11

Yumurtalık - yüzde sekiz

Pankreas - yüzde yedi

Kolorektal - yüzde beş

Prostat - yüzde dört

BOY NEDEN KANSER RİSKİNİ ETKİLİYOR?

Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun bilim programı yöneticisi Susannah Brown, kanser riskinin boydan çok uzun olma sürecinde yattığını açıkladı. "Bir deyişle, bir kişinin nihai yetişkin boyu, bir kişinin vücudunun gebelikten yetişkinliğe kadar geçirdiği büyüme sürecinin görsel bir temsilidir. Bu süreç sadece onların genlerinden değil, aynı zamanda anne karnını, çocukluğunu ve gençliğini kapsar.

"Bu nedenle boy, yalnızca gebelikten yetişkinliğe kadar tüm olay ve deneyimler dizisinin bir belirteci veya göstergesi olarak düşünülmelidir - ve önemli olan, bu sürecin hangi yönünün veya yönlerinin kanser riskini etkilediğini belirlemektir."

BOYU BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Boy genetik tarafından etkilenirken, beslenme de bir rol oynar. Brown, "İnsanların maksimum boylarına 20 yaş civarında ulaştıklarını ve bir kişinin boyunun uzamasının kısmen genlerinin yanı sıra büyüme ve gelişme evrelerinde aldıkları gıdaların besin kalitesi ve miktarının da etkilendiğini biliyoruz." dedi.

UZUN BOYUN YAYGIN OLDUĞU YERLERDE ADET OLMA YAŞI DÜŞTÜ

"Ayrıca, bebeklerin büyümesinin, daha uzun yetişkinlere yol açan yüksek proteinli formüllerle beslenerek hızlandırılabileceğini de biliyoruz. Ek olarak, boylarına göre daha kilolu olan çocuklar (esas olarak yağ nedeniyle) daha hızlı büyüme ve daha uzun (ve daha şişman) olma eğilimindedir. Bu çocuklar ayrıca gelişimsel kilometre taşlarına daha erken ulaşırlar. İnsanların nispeten uzun olma eğiliminde olduğu ve obezite oranlarının da yüksek olma eğiliminde olduğu yüksek gelirli ülkelerde, kızların ilk adet görme yaşı son birkaç on yılda yaklaşık 15'ten 11'in altına düştü.

VÜCUTTAKİ HÜCRELERİN BÜYÜMESİNİ ETKİLİYOR

"Bütün bu süreçler, doğrudan veya dolaylı olarak, gelişim sırasındaki beslenmenin ve değişen hormon düzeylerinin (büyüme veya seks hormonları ile ilgili hormonlar) sonucudur. Bu hormonlar hem insanların görünüş yapısını (boyları gibi) hem de vücuttaki hücrelerin büyümesini ve davranışını etkiler, bu nedenle uzun boylu insanların bu altı riskten daha yüksek olmasının nedeninin en azından bir kısmı bunlar olabilir. kanserler.”

GENEL KANSER BELİRTİLERİ