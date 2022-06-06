Uzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazla

İnsanlar genellikle uzun boylu olmak istiyorlar. Ancak uzun boyun o kadar da avantajı yok. Yapılan araştırmada uzun boylu olan insanların çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğu öğrenildi. Bununla birlikte, daha önce bir insanın boyunun kalp hastalığından kansere kadar birçok hastalıkla ilgili olup olmadığı sorgulanıyordu. Yeni çalışmada araştırmacılar, çeşitli hastalıklar ile bir kişinin gerçek boyu arasındaki bağlantılara ve genetiklerine dayalı olarak tahmin edilen boylarıyla olan bağlantılara ayrı ayrı bakarak, durumu anlamaya çalıştı.

EN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Bilim insanları 200 binden fazla beyaz yetişkin ve 50 binden fazla siyahi yetişkinden alınan genetik ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ABD’deki VA Million Veteran Programı’ndan gelen verileri kullandı. Çalışma binden fazla koşul ve özelliği inceledi ve bugüne kadarki en geniş kapsamlı boy ve hastalık çalışması ortaya çıktı.

KALP HASTALIKLARI VE KOLESTEROL RİSKİ YÜKSEK

Sonuçlar, uzun boylu olmanın daha yüksek atriyal fibrilasyon (kalpte ritim bozukluğu), varis riski ve daha düşük koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski ile bağlantılı olduğuna dair daha küçük çalışmalardan elde edilen önceki bulguları doğruladı.

DERİ VE KEMİK ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.



