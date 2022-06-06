HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazla

Uzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazla

06.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı insanların hastalıklara yakalanma riskleri çok daha fazla oluyor. Hastalıklara yakalanma risklerini arttıran faktörler genelde sağlıksız beslenme, sigara içme gibi nedenler olsa da uzun boylu olmanın da bazı hastalıklara yakalanma riskini arttırdığı öğrenildi. Yapılan en kapsamlı olan bu araştırma oldukça ilgi çekti.

Uzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazla

İnsanlar genellikle uzun boylu olmak istiyorlar. Ancak uzun boyun o kadar da avantajı yok. Yapılan araştırmada uzun boylu olan insanların çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğu öğrenildi. Bununla birlikte, daha önce bir insanın boyunun kalp hastalığından kansere kadar birçok hastalıkla ilgili olup olmadığı sorgulanıyordu. Yeni çalışmada araştırmacılar, çeşitli hastalıklar ile bir kişinin gerçek boyu arasındaki bağlantılara ve genetiklerine dayalı olarak tahmin edilen boylarıyla olan bağlantılara ayrı ayrı bakarak, durumu anlamaya çalıştı.

EN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

C5

Bilim insanları 200 binden fazla beyaz yetişkin ve 50 binden fazla siyahi yetişkinden alınan genetik ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ABD’deki VA Million Veteran Programı’ndan gelen verileri kullandı. Çalışma binden fazla koşul ve özelliği inceledi ve bugüne kadarki en geniş kapsamlı boy ve hastalık çalışması ortaya çıktı.

KALP HASTALIKLARI VE KOLESTEROL RİSKİ YÜKSEK

C7

Sonuçlar, uzun boylu olmanın daha yüksek atriyal fibrilasyon (kalpte ritim bozukluğu), varis riski ve daha düşük koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski ile bağlantılı olduğuna dair daha küçük çalışmalardan elde edilen önceki bulguları doğruladı.

DERİ VE KEMİK ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİYOR

C8

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oldukça rahatsız ediyor! Ayak kokusunu önlemek için…Oldukça rahatsız ediyor! Ayak kokusunu önlemek için…
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.