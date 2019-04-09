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Uzun kış besicileri mağdur etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış sezonunun bu yıl uzun ve sert geçmesi besicileri mağdur etti.

Uzun kış besicileri mağdur etti

Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış sezonunun bu yıl uzun ve sert geçmesi besicileri mağdur etti. Her yıl Mart ayı sonunda hayvanlarını meralara götüren besiciler bu yıl bunu yapamadıkları için çevre illerden ot almak zorunda kaldıklarını, bunun da kendilerini maddi anlamda zora soktuğunu söyledi.
Yüksekova ilçesinde bu yıl kış sezonunun uzun ve sert geçmesi besicileri olumsuz etkiledi. Kar yağışının halen aralıklarla devam ettiği ilçede, besiciler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp yaz aylarında hazırladıkları ot balyalarını öküzlere bağladıkları kızakların yardımıyla hayvanlarına taşıyor. Yaklaşık 30 bin büyükbaş ile 360 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu ilçede besiciler artık hayvanlarına yem bulmakta zorluk çekiyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu Köyü'ndeki besiciler, son 20 yılın en ağır kışını geçirdiklerini, hayvanlarını yaklaşık 6,5 aydır ahırda beslediklerini söyledi.
OT VE SAMAN TÜKENDİ
Halen kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Aksu Köyü'nde yaşayan besici Senar Durna, ellerindeki yem stoğunun artık tükendiğini ve artan yem fiyatları nedeniyle de zor günler geçirdiklerini söyledi. Durna, "Hayvanlarımızı 6 aydan fazla bir zamandır ahırlarda beslemek zorunda kaldık. Yem bulma konusunda çok zorluk çekiyoruz. Uzun süren kış mevsimi, bizleri zor durumda bıraktı. Elimizdeki ot ve samanları da tükettik. Şuanda bize yakın olan illerden temin etmeye çalışıyoruz. Ancak yem fiyatlarında büyük artış var. Geçtiğimiz yıl Mart ayının sonlarında hayvanlarımızı dağlarda ve ovalarda otlatıyorduk. Ancak bu yıl metrelerce kar var. Böyle devam ederse Nisan ayı sonuna kadar hayvanlarımız ahırlarda kalacak. Biz besiciler olarak zor durumdayız" dedi.

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Uzun kış besicileri mağdur ettiUzun kış besicileri mağdur ettiUzun kış besicileri mağdur ettiUzun kış besicileri mağdur etti

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