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Uzun Masanın Ardındaki Neden DNA Endişesi Mi?

11.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la, Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz Pazartesi günü Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında oturdukları 5 metrelik masaya dair tartışma dinmek bilmiyor

Uzun Masanın Ardındaki Neden DNA Endişesi Mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la, Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz Pazartesi günü Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında oturdukları 5 metrelik masaya dair tartışma dinmek bilmiyor.

Ukrayna krizinin çözümü için Moskova ve Kiev arasında arabulucu olmak amacıyla hafta başında Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Macron'un, neden Putin’le bu kadar mesafeli durduğu sorularına yeni bir iddia eklendi.

İki liderin 5 metrelik masa etrafında birbirine yaklaşmadan ve el sıkışmadan görüşmesinin arkasında "Rus yetkililer tarafından Macron'a PCR testi yapılmasını dayatması ve Macron'un da bunu reddetmesi" olduğu ortaya çıktı. Macron'un "DNA örneklerinin alınmasından endişe ettiği gerekçesiyle Ruslar'ın kendisine test yapmasını reddettiği" iddia edildi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, iki liderin iki ayrı odadan gelmesi, uzaktan birbirlerini selamlamaları, basın toplantısının ardından da Putin'in önden giderek Macron'u beklememesi soru işaretleri yaratmıştı.

Macron'un "Rusların DNA örnekleri almaması için, Rusya'da PCR testi yaptırmayı reddettiği" ve bu nedenle Macron'a en sert "Covid protokolü" uygulandığı iddiaları ortaya atıldı.

Putin'in, Macron'dan sonra görüştüğü Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev’i, el sıkışarak ve küçük bir sehpa etrafında oturarak kabul etmesi de tartışmaları alevlendirdi.

Elysee: "Bize kabul edilebilir görünmedi"

VOA Türkçe'nin bilgi aldığı Elysee kaynakları, Macron'un PCR testi yapmayı reddettiğini doğrulayarak "İki devlet başkanı arasında tokalaşma ve daha küçük masada, teması içeren, daha az mesafeli görüşmeye izin veren protokol koşulları, bize kabul edilebilir görünmedi" dedi.

Elysee, Macron'un nasıl bir protokol izlediği sorusuna da "Cumhurbaşkanı ve heyeti her seyahatinde olduğu gibi doğru olanı yaptı. Sorun test koşullarından kaynaklanmakta. Yani testin kimin tarafından, nasıl yapıldığı ve 'çok önceden gelmek' gibi, zamanlama açısından hangi gereksinimlerin getirildiği gibi detaylar var. Özetle daha yakın mesafeye izin veren koşulların bizim için kabul edilemez olduğuna karar verdik ve diğer seçeneği tercih ettik" dedi.

Elysee kaynakları, Macron'un Fransa'da PCR testi yaptığı, Moskova'daysa her gezide kendisine eşlik eden özel doktoru tarafından antijenik testi yapıldığını da doğruladı. Diplomatlar, "DNA'sının alınmasından endişe ettiği için mi bu yolu seçti?" sorusuna da "Cumhurbaşkanı, kendisiyle ilgili sağlık protokolü açısından kabul edilebilir veya kabul edilemez kuralları belirleyen doktorlara sahiptir" yanıtını vermekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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