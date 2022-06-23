Uzun ömürlü bir hayat için dişlerinizi ne zaman fırçaladığınız çok önemli

Uzun ve sağlıklı bir ömrün anahtarı herkesin bildiği gibi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, iyi genler ve spor yapmaktan geçiyor. Ancak araştırmalar, uzun ömürlülüğe katkıda bulunan değiştirilebilir risk faktörlerine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni yapılan çalışmalara göre, ağız ve diş sağlığı bakımı da uzun ömre katkıda bulunuyor.

Gece yatmadan önce diş fırçalamanın uzun ömür için önemli bir faktör olduğunu buldular. Dahası, her gün diş ipi kullanmak ve düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmek, uzun ömür için önemli faktör arasında yer aldı.

DİŞ HEKİMİ ZİYARETLERİ DE ÖNEMLİ

Yatmadan önce diş fırçalamamak, her gün fırçalamaya kıyasla riski yüzde 20-35 oranında artırıyor. Ayrıca, hiçbir zaman diş ipi kullanmamak, her gün diş ipi kullanmaya kıyasla riski yüzde 30 artırdı.

Son 12 ay içinde diş hekimine gitmemek, iki veya daha fazla diş hekimi görmeye kıyasla riski yüzde 30-50 artırdı.



