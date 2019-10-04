Uzun ömürlü implant için bunlara dikkat

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Görler, diş implantı uygulanan hastalara tavsiyelerde bulunarak, implantın ağızda daha uzun kalabilmesi için ağız hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Görler, diş implantlarının özellikle titanyum denilen canlı dokular ile uyum sağlama kabiliyeti üst seviyede olan materyaller olduğunu belirterek, “Kullanım amaçları eksik olan diş veya dişlerin eksikliklerinin giderilmesi olup, dişlerin eksik olduğu bölgelere diş kökünün görevini üstlenmesi için yerleştirilmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ve yerleştirildikleri kemik dokusu ile bağlantı kurmaları için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süre, kullanılan implantların yüzey özelliklerine, uygulandıkları kemiğin bölgesi, kalitesi, yoğunluğu ile kendisi ve çevre dokuların sağlığı gibi faktörlerine bağlıdır. Günümüzde hastalarımızın bahsettiğimiz faktörler uygun olduğu taktirde aynı seansta dahi diş eksikliklerini giderebilmemiz mümkün olabilmektedir. Yaygın olarak üç aylık süre beklenmekte ve sonrasında protez uygulamasına geçilmektedir” dedi.

İmplant uygulaması hastaya bağlı

Doç. Dr. Görler, implant uygulaması süresinin uygulama mekanizmasından çok hastaların çene kemiklerinin ve ağız sağlığının implant için uygun, yeterli ve iyi seviyede olması gerektiğine değinerek, “Genellikle implant uygulamaları, implantların çene kemiğine yerleştirilmesi ve protezlerin yapılması olarak iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşama olan implantların çene kemiğine yerleştirilme süresi implant sayısına, implant uygulanacak bölgenin operasyon için uygunluk durumuna ve anatomik olarak riskli bölgeler ile komşu olup olmamasına göre farklılık gösterebilmektedir. Özellikle üst çene arka bölgelerde sinüs dediğimiz anatomik boşlukların diş eksiklikleri başta olmak üzere çeşitli faktörler ile sarkması ve implantların yerleştirilmesi için yeterli kemik bulunmaması durumunda kemik tozu dediğimiz greft materyallerinin uygulanması ve kemikleşme süreci gerçekleştikten sonra implantların yerleştirilmesi gerekebilmektedir. Bu uygulama, implantların kemikle bağlanma süresini yani protezlerin yapılması için gereken bekleme süresini artırabilmektedir. Benzer şekilde kemik kalınlığı yeterli olmadığı durumlarda kemiklerin implant çapı için yeterli seviyeye getirilebilmeleri için kemik genişletme operasyonları ve greft uygulamaları gereken zamanı artırabilmektedir. Özetle implant uygulamasının süresi uygulama mekanizmasından ziyade hastalarımızın çene kemiklerinin ve yine ağız sağlığının implant uygulaması için yeterli ve iyi seviyede olup olmamasına bağlıdır. Bu uygunluk için gerekecek hazırlıklar hastadan hastaya farklılık arzetmekdir. Bu süreçte erken yükleme dediğimiz implant ile birlikte aynı seansta dişlerin takılması mümkünken, yaklaşık bir yıllık bir süre de gerekebilmektedir” diye konuştu.

İmplant ömür boyu kalıyor mu?

Görler, hastaların en çok sordukları soruların başında implantların ömür boyu ağızda kalıp kalmayacağı olduğunu söyleyerek, “Bunun cevabı olarak esasen kendi dişlerimizi örnek vermek en kestirme yol olacaktır. Hiçbir olumsuz faktör olmasaydı hastalarımız sağlıklı ve hatta vücudumuzun en güçlü dokusu olan dişlerimizi kaybetmezlerdi. Genellikle implant uyguladığımız hastalarımız dişlerini yetersiz ağız hijyeni ve diş eti rahatsızlıkları sebebiyle kaybettiklerinden, implant tedavisi sonrasında aynı dikkat seviyesi ile ömür boyu implantların ağızda kalmalarını beklemeleri pekte gerçekçi olmayacaktır. Bu sebeple implant uyguladığımız hastalarımıza en başta gelen tavsiyemiz, ağız hijyenine dikkat etmeleri, anlatacağımız özel bakım tekniklerine uymaları ve düzenli kontrollere gelmeleri olmaktadır. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde ve sistemik olarak implant ile kemik arasındaki bağlantıyı tehdit edecek bir durum olmadığı taktirde implantların çok uzun süreler ağızda kalmaları elbette mümkündür” ifadelerini kullandı.