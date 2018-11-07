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Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

Bilim insanları, eşlerin yaşam süreleri arasındaki benzerliğin kardeşlerinkinden daha fazla olduğunu tespit etti.

Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

Genetiğin, kişilerin yaşam süresi üzerinde sanıldığından daha az etkiye sahip olduğu belirlendi.

Calico ve Ancestry şirketi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları "GENETICS" dergisinde yayımlanan çalışmada, 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan soyağaçları üzerinde inceleme yapıldı.

Çalışmanın bulguları, yaşam süresinin kalıtsallığının geçmiş tahminlerin çok altında olduğunu gösterdi.

Genetiğin uzun yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği araştırma sırasında Ancestry'nin soyağacı bilgilerini sadeleştirdiği, Calico ekibiyle ise yalnızca kişilerin doğum ve ölüm yılları, doğum yerleri ve soyağacın yapısını oluşturan aile bağlantılarıyla ilgili veri paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Matematiksel ve istatistiksel modellemeyi birleştiren bir yaklaşımı kullanan araştırmacılar, 19. ve 20. yüzyıllarda doğmuş akrabalar üzerine odaklandı.

Araştırmacılar, eşlerin, ana-baba ve çocukların, kardeşlerin, birinci dereceden kuzenlerin ve uzak akrabaların yaşam süreleri arasındaki korelasyonu inceledi.

Eşlerin yaşam süreleri arasındaki benzerliğin, kardeşlerin yaşam sürelerindeki benzerlikten daha fazla olduğunu ortaya koyan çalışma, genetiğin yaşam süresinde baskın etken olmadığını gösterdi.

Daha önce kişilerin yaşam sürelerindeki benzerlikte genetiğin, yüzde 20 ila 30 belirleyici olduğu tahmin edilirken, araştırmada bu oranın yüzde 10'dan az olduğu belirlendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
uzun ömür genetik

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