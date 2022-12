Uzun ömürlü ve enerji tasarruflu 2022 senesinin en iyi buzdolabı modelleri

Buzdolabı söz konusu olduğunda piyasada binlerce seçenek bulmak mümkün olsa da ihtiyacınıza en uygun model için sağlam bir araştırma yapmanız gerekir. Ürünün enerji sınıfını, hacmini ve diğer özelliklerini göz önünde bulundurarak en doğru tercihi yapmak istiyorsanız özenle hazırladığımız listemizi inceleyebilirsiniz. Listemizde geniş hacimli ürünlerden tezgâh altı modellere, çift kapılı ürünlerden tek kapılılara birçok farklı seçeneği bulabilirsiniz. Gelin, 2022 senesinin en gözde buzdolabı modellerine hep birlikte bakalım!

1. Mutfağınıza çok yakışacak bir tasarım: LG GC-Q247CSBV A+ Gardırop Tipi Buzdolabı

Mutfağınıza çok yakışacak LG GC-Q247CSBV A+ Gardırop Tipi Buzdolabı, görkemli tasarımıyla kullanıcılar tarafından bolca beğeni kazanıyor. Üründe kullanılan InstaView Door-in-Door ™ teknolojisi sayesinde buzdolabının içini görmek için her defasında kapısını açmanıza gerek kalmaz. Kapının üzerine iki kere vurduğunuzda içeride bulunan ışıklar yanar ve böylece dolabın içini kolayca görebilirsiniz. Üstelik ürün, bu sayede soğuk hava kaybını minimuma indirerek daha düşük enerji tüketimi yapar. Dört adet kapağı bulunan buzdolabı, geniş kapasitesiyle kalabalık ailelerin kullanımına uygun. 2022'nin en iyi buzdolabı modelleri arasında bulunan bu özel tasarım ile mutfağınızdaki konforu daha derinden hissetmeye hazırlanın!

2. Yiyeceklerinizi uzun süre taze tutar: Electrolux LNT7ME46X2 Buzdolabı

Yiyeceklerinizi gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz Electrolux LNT7ME46X2 Buzdolabı, içine koyduğunuz her şeyi uzun süre ilk günkü tazeliğinde muhafaza eder. Modelde kullanılan 600 TwinTech® teknolojisi, yiyeceklerin öz suyunu tek evaporatorlü alternatiflerine göre %60'a kadar daha iyi korur. Böylece ideal nem dengesini sağlar ve yiyecekleriniz her zaman taze kalır. Ürünün dondurucu kısmı alt tarafta yer aldığı için istediğiniz her gıdaya kolayca ulaşabilirsiniz. Bu sayede yiyecekler ile içecekler her zaman elinizin altında bulunur ve istediğiniz her şeyi tek hamlede alabilirsiniz. 2022 senesinde kullananlar tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen ürünler arasında yer alan modeli siz de değerlendirmeye alabilirsiniz.

3. Hızlı soğutma özelliğiyle: ALTUS 471 X Kombi No Frost Buzdolabı

Hızlı soğutma özelliği bulunan ALTUS 471 X Kombi No Frost Buzdolabı, hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak alternatifler arasında bulunuyor. Toplam 514 litre hacmi bulunan buzdolabı, özellikle geniş aileler tarafından gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Elektronik 0° bölmesi, eco modu ve soğutma sistemi ile çok kullanışlı bir yapıya sahip olan modelin kapı yönü isteğe göre belirlenebiliyor. 192 santimetre yükseklik, 70 santimetre genişlik ve 74,5 santimetre derinliği olan buzdolabı modelinin dondurucu bölmesi ise alt kısmında yer alıyor. Böylece günlük hayatta sık sık kullandığınız gıdaları üst raflara yerleştirerek onlara kolayca erişme şansını yakalayabilirsiniz.

4. Kullanışlı yapısı ile harikalar yaratır: LG GR-F802HLHU A++ 631 Litre No Frost Buzdolabı

Son teknolojinin nimetlerinden faydalanarak üretilen LG GR-F802HLHU A++ 631 Litre No Frost Buzdolabı, kullanışlı tasarım özellikleri ile mutfağınızda harikalar yaratır. En yeni soğutma teknolojileri ile tasarlanan ürün, üstün performans sağladığı gibi enerji tasarrufu yaparak doğa dostu olduğunu kanıtlar. LINEAR Cooling, Door Cooling+, Hygiene Fresh ve daha pek çok özelliği bir arada barındıran buzdolabı; yiyeceklerinizi en sağlıklı koşullarda muhafaza eder. Ürünün Hygiene Fresh havalandırma sistemi, dolabın içindeki havayı zararlı organizmalardan arındırır ve daha sağlıklı gıdalar ile beslenmenize yardımcı olur.

5. Geniş kapasiteli bir ürün: Altus AL-376 EIY A+ 620 Litre No Frost Buzdolabı

Geniş kapasitesi sayesinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği Altus AL-376 EIY A+ 620 Litre No Frost Buzdolabı, geride bıraktığımız senede en çok araştırılan ve kullanılan buzdolabı modelleri arasında yer alıyor. Geniş hacimli ürün, dondurucu kısmı üstte yer alan klasik tasarımlı buzdolabı modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. No Frost teknolojisi kullanılarak üretilen cihaz, yiyeceklerinizin tazeliğini koruyarak daha sağlıklı şekilde beslenmenize yardımcı oluyor. Sağlamlık garantisi istediğiniz bir buzdolabı arayışındaysanız fiyat performans ürünü olan bu modele göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

6. Düşük enerji tüketimiyle: Samsung RT50K6360SLTR A+ 516LT No Frost Buzdolabı

2022'nin en iyi buzdolabı markası denildiğinde akla gelen ilk seçenek tabii ki Samsung. Aralık kapı alarmı bulunan ve özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilmesini önerdiğimiz Samsung RT50K6360SLTR A+ 516LT No Frost Buzdolabı, kullanışlı yapısıyla mutfaklarınızdaki en büyük yardımcınız hâline gelecek. No Frost dondurucu teknolojisinden yararlanılarak üretilen buzdolabı, yiyeceklerinizin tazeliğini uzun süre korur ve böylece her zaman taze gıdalara ulaşmanıza yardımcı olur. 500 litrelik iç hacmi olan buzdolabında istediğiniz tüm gıdaları kolayca muhafaza edebilirsiniz. Üstelik ürün, A+ enerji sınıfı sayesinde düşük enerji tüketimi yapar.

7. Yılların vazgeçilemeyen kalitesi: Profilo BD2155LFNN F Enerji Sınıfı 453 Litre No Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı

En iyi buzdolabı markası yorumları incelendiğinde sıklıkla tavsiye edilen Profilo BD2155LFNN F Enerji Sınıfı 453 Litre No Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı, yılların vazgeçilemeyen kalitesi olarak adlandırabileceğimiz bir alternatif. Derin dondurucu bölümünde yer alan "Süper" tuşu sayesinde yiyeceklerinizi daha hızlı bir şekilde donduran ve kapısı açık bırakıldığında uyarı veren akıllı teknolojiye sahip olan bu modele bayılacaksınız. Bu üstün özelliklerle donatılmasına rağmen en düşük ses seviyesinde çalışarak varlığını asla hissettirmez. Klasik tasarıma sahip, kullanımı kolay ve enerji tasarrufu yapan bir buzdolabı modeline ihtiyaç duyuyorsanız bu seçeneğe göz atmayı unutmayın!

8. Koku tutucu kontrol paneli: Sharp SJ-XG690G-BK Siyah Cam Yüzeyli Buzdolabı

Koku tutucu kontrol paneli ile içindeki yiyeceklerin kokusunun birbirine karışmasını önleyen Sharp SJ-XG690G-BK Siyah Cam Yüzeyli Buzdolabı tam bir tasarım harikası. A++ enerji sınıfına sahip olduğu için yiyeceklerinizi hızla soğutmasına rağmen enerji tasarrufu yapmayı ihmâl etmeyen cihaz evinizde mutlaka yer almalı. Tamamen cam kaplama olan dış tasarımı ile mutfaklarınıza yenilikçi bir görünüm kazandırır. Plasmacluster iyon sistemi, nano koku tutucu kontrol paneli, sıcaklık kontrolü, kapı alarmı ve hızlı dondurma fonksiyonu gibi birbirinden güzel özellikler ile donatılan cihazın işlevselliğine hayran kalmamak elde değil.

9. Tam bir fiyat performans ürünü: VESTFROST VF 4520 Buzdolabı

"Yiyeceklerimi güvenle emanet edebileceğim bir buzdolabı arıyorum ama bütçem fazla değil." diyenlere önerebileceğimiz VESTFROST VF 4520 Buzdolabı tam bir fiyat performans ürünü. Klasik tasarımıyla her mutfağa kolayca uyum sağlayabilen cihazın dondurucu bölümü üst kısmında yer alır. A+ enerji sınıfına sahip olduğu için yiyeceklerinizi hızla soğutsa da düşük enerji tüketimi yapar. Kapılarında tutma sapı bulunmayan buzdolabının kapı yönünü istediğiniz tarafa aldırabilirsiniz. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve 450 litrelik hacme sahip olan bu ürün, 2022 senesinde en çok tercih edilen buzdolabı modelleri arasında bulunuyor.

10. Kapalı modu sayesinde tasarruf edin: Samsung RT46K6000WW Twin Cooling Plus™ Beyaz Buzdolabı

Kapalı modu sayesinde tatile çıkarken gönül rahatlığı ile evden ayrılmanızı sağlayan Samsung RT46K6000WW Twin Cooling Plus™ Beyaz Buzdolabı, klasik tasarımıyla en çok tercih edilen buzdolabı modelleri arasında yer alıyor. 468 litrelik geniş iç hacme sahip olan buzdolabı, tüm yiyeceklerinizi kolayca muhafaza eder. A+ enerji sınıfında olduğu için yiyeceklerinizi soğuturken aynı zamanda enerjiden de tasarruf etmeyi ihmal etmeyen ürün, içindeki malzemeleri kurutmadan daha uzun süre taze tutar. Hızlı dondurma ve güçlü soğutma fonksiyonları bulunan cihazın 2022 senesinde kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar alan bir diğer alternatif olduğunu da belirtelim.

11. Özel soğutucu bölmesi bulunan bir model: Profilo BD3086WFAN Buzdolabı

Özel soğutucu bölmesi bulunan Profilo BD3086WFAN Buzdolabı, bu özelliği ile yiyecek ve içeceklerinizi hemen soğutabilir. A++ enerji sınıfına sahip olduğu için bu kadar hızlı çalışmasına rağmen son derece düşük enerji tüketimi yapar. Böylece elektrik faturanızın kabarmasını önler. 682 litre geniş iç hacmiyle karpuz ve kavun gibi bolca yer kaplayan yiyecekleri de rahatlıkla içine koyabilirsiniz. Ürün, özel fan sistemi ile çekmece ve raf aralarında yer alan tüm gıdaları eşit tazelik koşullarında depolamanıza yardımcı olur. Dondurucu kısmında yer alan Defrost teknolojisi, buzlu gıdaları kolayca çözdürmenizi sağlar. Daha ne olsun, değil mi?

12. Kalabalık aileler için doğru tercih: LG GR-F802HLHU A++ 631 Litre No Frost Buzdolabı

Kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih edilen LG GR-F802HLHU A++ 631 Litre No Frost Buzdolabı, geniş iç hacmi ile yiyecekleri kolayca muhafaza eder. Baştan sona gelişmiş teknoloji kullanılarak tasarlanan bu cihazda, Linear Cooling, Door Cooling+, Hygiene Fresh ve daha pek çok özellik mevcut. Üstelik geleneksel soğutucu kompresörlere oranla çok daha sessiz ve tasarruflu bir çalışma performansı sunarak beğeni kazanmayı başarıyor. En iyi buzdolabı yorumları incelendiğinde ön plana çıkan ürünler arasında bulunan cihaz, soğuk havayı içinde eşit bir şekilde yayarak tüm yiyeceklerin tazeliğini uzun süre boyunca korumasına yardımcı oluyor.

13. Buzluk bölmesi altta yer alan seçeneklerden bir diğeri: Samsung RB50RS334SA/TR A++ Enerji Sınıfı 543 Litre No Frost Buzdolabı

Buzluk bölmesi alt kısmında yer alan tasarımlardan bir diğeri olan Samsung RB50RS334SA/TR A++ Enerji Sınıfı 543 Litre No Frost Buzdolabı ile tüm gıdalarınız emin ellerde! Geniş iç hacmi ile büyük evler ve aileler için ideal bir seçenek olan cihaz, ayarlanabilir rafları sayesinde farklı büyüklükteki gıdalarınızı kolayca muhafaza edebilir. 520 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olduğu için karpuz, kavun ve tencere gibi büyük ürünleri de kolayca içine sığdırabilirsiniz. En iyi buzdolabı tavsiyeleri incelendiğinde ön plana çıkan cihazın ne kadar kullanışlı olduğunu görünce onu çok seveceğinize eminiz. Ürünün kapısı aralık kaldığında alarm sesi ile sizi uyaracağını da es geçmeyelim.

14. Geniş aileniz için daha fazla depolama kapasitesi: Profilo BD3056WFUN Buzdolabı

"Evimde güvenle kullanabileceğim en iyi buzdolabı hangisi?" diye soracak olursanız size tavsiye edebileceğimiz alternatifler arasında Profilo BD3056WFUN Buzdolabı var. Ürün, dayanıklı olması sayesinde uzun yıllar boyunca mutfağınıza eşlik eder. 508 litrelik geniş iç hacme sahip olan buzdolabının içinde istediğiniz tüm gıdaları rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Üstelik ürün, ExtraFresh tazelik sistemi ile yiyeceklerinizi ilk günkü tazeliğinde korumaya devam eder ve sevdiklerinize güvenle ikram etmenizi sağlar. BigBox çekmecesi ile dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunarak yiyeceklerinizi daha düzenli bir şekilde muhafaza etmenize yardım eder. Ürünün kapı kilidi sayesinde enerji tasarrufu sağladığını da belirtmeden geçmeyelim.

15. Dar ve küçük mutfaklar için en doğru seçim: DİJİTSU DB100 Tezgah Altı Buzdolabı

Küçük mutfağında neyi nereye koyacağını bilemeyenler, sizi hemen buraya alalım! DİJİTSU DB100 Tezgah Altı Buzdolabı, küçük hacmiyle tam da ihtiyacınız olan ürün. 93 litre iç hacmi olan buzdolabını iki kişilik küçük aileler, tek başına yaşayanlar ya da iş yeri için buzdolabı modeli arayanlar rahatlıkla tercih edebilir. A+ enerji sınıfına sahip olan cihaz, son derece düşük enerji tüketimi yaparak hem çevre hem bütçe dostu olduğunu kanıtlar. Üründe kullanılan cam rafların temizliği ise son derece kolay. Rafları deterjanlı bir bezle sildikten sonra rafların üzerinden temiz bir bezle geçmeniz yeterli!

16. Seyahat etmeyi sevenler için uygun bir seçenek: Generic 12L Mini Buzdolabı Kompakt Buzdolabı

Seyahat etmeyi sevenler için son derece uygun olan Generic 12L Mini Buzdolabı Kompakt Buzdolabı, arabanızda kolayca taşıyabileceğiniz bir alternatif. 12 litrelik hacme sahip olduğu için uzun süreli kullanıma uygun olmasa da tatildeyken yiyeceklerinizi güvenle muhafaza etmenize yardımcı olur. Ürünün soğuk ve sıcak modları, yiyecek ve içeceklerinizi istediğiniz ısıda tutmanızı sağlar. Kompakt bir tasarıma sahip olan buzdolabını 100 ila 120 Voltluk ev güç kaynağına bağlayabileceğiniz gibi 12 Volt araba güç kaynağına da bağlayarak kolayca kullanabilirsiniz. Üstelik ürünün siyah beyaz ve siyah altın renk seçeneklerinden zevkinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

17. Hem gıdalarınızı hem çevreyi koruyun: Samsung RL4353FBASL A++ Kombi No Frost Buzdolabı

Tasarruf yapmak ve çevreyi korumak için ideal olan Samsung RL4353FBASL A++ Kombi No Frost Buzdolabı, geleneksel alternatiflerine göre %20 daha az enerji tüketiminde bulunur. Yenilikçi LED aydınlatma kullanılarak tasarlanan cihaz, enerjiyi verimli şekilde kullanarak elektrik faturanızın daha az gelmesini sağlar. Geniş depolama kapasitesi ile büyüklüğüne aldırmadan tüm gıdalarınızı rahatça depolamanıza yardımcı olur. Dolabın soğutma performansını optimize etmek için tasarlanan akıllı sensör sistemi; mutfağınızdaki sıcaklığı, kullanım alışkanlıklarınızı ve buzdolabının içindeki nem seviyesini analiz ederek uygun ayarlamaları yapar. Tüm bunlara ek olarak son derece modern dış tasarımı ile mutfağınıza hoş bir dokunuşta bulunur.

18. Tatil modu ile işlevsellik sunan bir ürün: Altus Alk 471 Kombi Tipi No Frost Buzdolabı

Tatil modu ile fonksiyonel bir kullanım sağlayan Altus Alk 471 Kombi Tipi No Frost Buzdolabı, evinizden bir süreliğine ayrı kalacağınız durumlarda yardımınıza koşar. Tatile çıkacağınızda, uzun ya da kısa süreli olması fark etmeksizin buzdolabını tatil moduna alarak gıdalarınızın bozulmadan muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. 514 litrelik hacme sahip olan geniş buzdolabının içinde sebze, içecek, kavun, karpuz ve büyük tencereleri rahatlıkla depolayabilirsiniz. Dondurucu bölümü alt kısımda yer aldığı için günlük kullanımda sürekli eğilip doğrulmak istemeyenlere hitap eden bu cihaz, 2022 senesinde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

19. Hibrit soğutma sistemine sahip: Sharp SJ-XG690M-BK Mega Model Metal Siyah Buzdolabı

Hibrit soğutma sistemi ile yola çıkan Sharp SJ-XG690M-BK Mega Model Metal Siyah Buzdolabı, "mutfağınızdaki güvence" olarak adlandırılabilir. İçinde depoladığınız tüm gıdaları güvenle muhafaza eden buzdolabı; plasmacluster iyon sistemi, sıcaklık kontrolü, kapı alarmı ve nano koku tutucu özellikleri ile daha sağlıklı şekilde beslenmenize yardımcı olur. 556 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olduğu için geniş ailelerin kullanımı için son derece uygun olan buzdolabı, kapı açık bırakıldığında alarm vermeye başlar. Böylelikle gereksiz enerji tüketimini engelleyerek faturalarınızı her zaman kontrol altında tutar. Simsiyah rengi ve şık tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak bu buzdolabına bayılacağınıza eminiz.

20. Elektronik göstergesi sayesinde kolay ısı takibi: Altus ALK 484 XI Kombi No Frost Buzdolabı

Üstünde bulunan LED göstergesi sayesinde kolayca ısı takibi yapmanızı sağlayan Altus ALK 484 XI Kombi No Frost Buzdolabı, son teknolojiden yararlanılarak üretilen cihazlardan bir diğeri. 615 litrelik geniş iç hacmi sayesinde mutfağınızda bulunan tüm gıdaları kolayca muhafaza edebilen buzdolabında tatil modu da bulunuyor. Böylece evinizden uzaklaştığınız zamanlarda tatil modunu etkinleştirerek gıdaları daha uzun süre taze tutabilirsiniz. İnox mat rengi ile beğeni kazanan cihaz, mutfağınıza modern bir görünüm kazandırır. Hızlı dondurma ve hızlı soğutma özelliklerinden faydalanarak gıdalarınızı kolayca soğutabileceğiniz buzdolabı modeli, geride bıraktığımız 2022 senesinde en çok sevilen alternatifler arasında yer alıyor.