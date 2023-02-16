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Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler

14.02.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de günün çoğunu bilgisayar başında geçirenlerden misiniz? Öyleyse belinizde ya da boynunuzda dayanması güç ağrılar hissedebilirsiniz. Bu ağrılar duruş bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Duruş bozukluklarının yol açabileceği kalıcı hasarların ortaya çıkmasını engellemek için hemen önlem almalısınız. Peki, duruş bozukluğu yaşamamak için neler yapılabilir? İşte detaylar...

Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler

Ofis çalışanlarının, oyun severlerin ya da öğrencilerin bilgisayar başında uzun saatler geçirmesi çeşitli ağrıları beraberinde getiriyor. Bütün gün hareketsiz bir şekilde oturmak bel, sırt ve boyun ağrılarına sebep oluyor. Bu durum, önlem alınmadığı takdirde daha büyük sorunlar yaratıyor. Çalışanlardan öğrencilere kadar pek çok kişinin dert yandığı duruş bozukluğu kaynaklı ağrılardan kurtulmak için neler yapılabilir, haydi gelin birlikte bakalım.

Duruş bozukluğuna sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler (doğru pozisyonda oturma, ufak egzersizler vs)

Vücudun normal eğriliğe sahip olduğu, eklemlere uygulanan kuvvetin eşit ve dengeli bir biçimde uygulandığı duruş; iskelet sistemi için en uygun olan duruş biçimidir. Ancak özellikle bilgisayar karşısında geçirilen uzun saatler duruş bozukluklarına davetiye çıkarabilir. Duruş bozukluklarının yaygın görülen birtakım belirtileri bulunur:

  • Omuz ve kol ağrıları

  • Diz ve bacak ağrıları

  • El ve ayak bileklerinde ağrı

  • Kambur durmak

  • Çeşitli kas ağrıları ve sinir sıkışmaları

Bu belirtiler, vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğinin bir göstergesi olabilir. Duruş bozukluğundan kaynaklanan bu şikayetleri hafifletmek için doğru pozisyonda oturmak, ufak egzersizler yapmak size büyük bir katkı sağlar.

Doğru oturma biçimi nasıl olmalı?

Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler (doğru pozisyonda oturma, ufak egzersizler vs)

Ofis çalışanları, uzaktan çalışanlar ya da öğrenciler genellikle günlerinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Gün boyunca bilgisayar başında oturmak duruş bozukluğuna neden olabiliyor. Ancak duruş bozukluğu yaşamanın önüne geçmek elbette mümkün! Öncelikle duruşunuzun doğru olmasına dikkat etmelisiniz. Doğru bir duruş için ayakların her zaman yere basması gerekir, dizlerse doksan derecelik bir açıyla durmalı. Omuzlar geride dik bir konumda bulunmalı. Bu şekilde ideal bir oturuş pozisyonu sağlamış olursunuz.

Gün boyu ideal bir duruş sağlayabilmek için kullandığınız sandalyenin omurganızı doğru şekilde desteklemesi gerekir. Uzay Ofis Ada Çalışma Koltuğu, omurga eğimine uygun tasarımı ve terlemeyi önleyen file kumaşıyla size gün boyu rahatlık sağlayabilir. Konforlu olmayan herhangi bir sandalye, doğru pozisyonda durmanıza engel olabilir. Kullandığınız sandalyeye özel ortopedik bir minder almak da son derece iyi bir fikir.

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Oyun sürelerinizi gözden geçirebilirsiniz

Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler (doğru pozisyonda oturma, ufak egzersizler vs)

Sadece çalışanlar ya da öğrenciler değil, saatlerini bilgisayar başında geçiren oyun meraklıları da duruş bozukluğundan kaynaklanan yoğun ağrılar yaşayabiliyor. Eğer siz de saatlerini bilgisayar karşısında geçiren bir oyun severseniz kullandığınız masa ve sandalye için özenli bir seçim yapmalısınız. Hp Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu, size bilgisayar başında geçirdiğiniz saatlerde büyük bir konfor sağlar. Böylece keyifli bir zaman geçirirken iskelet sisteminizi de korumuş olursunuz.

Öte yandan doğru duruş için hafif egzersizler ve düzenli spor da son derece önemli. Düzenli spor ve egzersizle güçlenen kas ve omurga sistemi, gerginliği ve stresi bedenden uzaklaştırır. Bu yüzden masabaşı çalışanların, öğrencilerin, oyun tutkunlarının basit egzersizleri göz ardı etmemesi gerekiyor. Eğer erken önlem alınmazsa duruş bozukluklarından kaynaklanan sorunlar gelecek yıllarda dönüşü olmayan iskelet sistemi rahatsızlıklarına dönüşebilir.

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Duruş bozukluğu yaşamamak için yapılabilecek basit ama etkili egzersizler

Uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozukluğu yaşamaması için yapması gerekenler (doğru pozisyonda oturma, ufak egzersizler vs)

Uzmanlar bilgisayar başında uzun saatler geçirmek zorunda olan ofis çalışanlarını ve öğrencileri hareketsiz kalmamaları konusunda uyarıyor. Beş dakikayı aşmayan egzersiz çalışmalarıyla bedeninizi rahatlatabilir, Layiset Duruş Düzeltici Kambur Düzeltme Çubuğu'ndan destek alabilir; duruş bozukluğunun önüne geçebilirsiniz.

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Kısa sürede yapabileceğiniz hafif egzersiz önerilerimiz ise şu şekilde:

  • Omuzları serbest bırakıp başı sağa ve sola hafifçe çevirmek en basit hareketlerden biri. Oturduğunuz yerden kalkmadan bu hareketleri ara ara tekrar edebilirsiniz.

  • Sağ elinizi başınızın sağ tarafına yerleştirin, elinizi ve başınızı diğer tarafa doğru yatırıp derin bir nefes alın; nefesinizi tutun, bu sırada elinizi kullanarak başınızı hafifçe itin. Nefesinizi yavaşça verin ve elinizi başınızdan kaldırın. Başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Bu hareketi iki kez daha tekrarlayıp aynı egzersizi sol tarafınız için de üç kez tekrarlayın.

  • Başınızı dik biçimde tutarak iki elin parmaklarının iç kısımlarını başın alt kısmında yer alan iki yan kemiğe yerleştirin, ardından derin nefes alıp fiilen bir hareket ettirmeden sadece izometrik olarak hafifçe ittirin.

  • Ellerinizi belinize koyup arkaya ve aşağıya doğru hareket ettirerek omuz ve sırt bölgenizi rahatlatabilirsiniz. Buradaki kan dolaşımını harekete geçirerek mevcut ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

  • Enseyi uzatır gibi yaparak boyu uzatmaya çalışmak da boynunuzu rahatlatacak hareketler arasında bulunur. Gün içinde ara ara bu hareketi tekrarlayabilirsiniz.

  • Belli aralıklarla masanızın başından kalkıp beş dakikalık yürüyüşler yapmak tüm bedeni rahatlatabilir. Ayrıca kan dolaşımını harekete geçirerek dolaşım sistemi sorunlarının da önüne geçmiş olursunuz.

  • El ve ayak bileklerini dairesel hareketlerle çevirmek, dirsekleri açıp kapatmak oturduğunuz yerden basitçe yapabileceğiniz egzersizlerden.

  • Ayağa kalkıp belinizi sağa sola ve öne arkaya doğru hafifçe gerdirebilirsiniz.

  • Düzenli nefes alıp vermek duruş bozukluklarına iyi gelebilir. Nefes egzersizleri stresi de kontrol altına aldığından beden üzerindeki olumsuzlukları da hafifletebiliyor.

Duruşunuzu düzeltmenizi sağlayacak bel ve dik duruş korselerine bakmadan geçmeyin!

1. Vücudunuzu sıkıca saran: AYACO Dik Duruş Korsesi

Duruşunu düzeltmek isteyenelerin bir numaralı yardımcısı olacak en iyi dik duruş korsesi çeşitleri

En iyi dik duruş korsesi markası denildiğinde akla ilk gelenler arasında bulunan AYACO'nun Dik Duruş Korsesi, kamburluğun önüne geçerek vücudunuzu en doğru duruş pozisyonuna kavuşturur. Sırt ve bel ağrılarının azalmasına yardımcı olan korseyi fizik tedaviye ek olarak kullandığınızda en doğru performansı alabilirsiniz. Kadın ve erkek bedenine uyum sağlayabilen ayarlanabilir korse, vücudunuzu sıkıca sarar ve doğru bir pozisyon almanıza yardımcı olur. Nefes alabilen malzeme yapısı sayesinde iş yerinde, evde, sporda ve günlük aktiviteler sırasında kullanabileceğiniz ürünü inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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2. Hem sıcak tutan hem fit gösteren: Sanpyl Kadın Bel Korsesi

Belinizi hem toparlayacak hem de sıcak tutacak en iyi bel korseleri

Bel korseleri, olduğundan daha ince görünmek isteyen herkesin en sevdiği ürünlerden biri. Sanpyl Kadın Bel Korsesi, geniş beden aralığı ile herkese hitap ediyor. Ayarlanabilir tokaları ile bu ürünü istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Sizi sıcak tutacak, ağrılarınızı dindirecek korse, daha fit bir görünüm sunmasının yanında yağlarınızdan kurtulmanızı da sağlıyor. "Korse bele iyi gelir mi?" sorusuna güzel bir cevap niteliğinde olan ürün, duruş bozukluğu ve bel ağrıları gibi problemlere karşı bedeninizi destekliyor. "Bel korsesi nasıl bağlanır?" diye merak ediyorsanız çıtçıtlarını geçirmeniz yeterli.

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3. Düzenli kullanımla etkili sonuç: Evene Dik Duruş Korsesi

Duruşunu düzeltmek isteyenelerin bir numaralı yardımcısı olacak en iyi dik duruş korsesi çeşitleri

Dik duruş korsesi kullananlar tarafından en çok tavsiye edilen markalardan bir diğeri: Evene Dik Duruş Korsesi. Balenleri sayesinde vücudunuza destek sağlayarak doğru duruş pozisyonunu almanızı sağlayan korse; omurga, sırt ve bel ağrılarının önüne geçer. Genç ve sağlıklı hissetmenizi sağlayan ürün, kıyafetlerinizin altından asla belli olmayacak kadar ince bir yapıya sahip. Sırtınızı boylu boyunca iki taraflı olarak destekleyen balenler sayesinde tam bir dik duruş kazanmanızı sağlayan korse, düzenli kullanım sonucunda doğru duruş pozisyonuna kavuşmanızı sağlar.

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