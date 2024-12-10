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  4. Uzun süre devam eden bu belirtiye dikkat! Ciddi sağlık problemlerinin habercisi

Uzun süre devam eden bu belirtiye dikkat! Ciddi sağlık problemlerinin habercisi

10.12.2024 09:17
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Uzun süreli devam eden kaşıntı, ciddi sağlık problemlerinin habercisi olarak gösteriliyor. Bu durumda tedavi için sağlık kuruluşlarına başvurulması tavsiye ediliyor.

Uzun süre devam eden bu belirtiye dikkat! Ciddi sağlık problemlerinin habercisi

Dermatoloji servisinde görevli Uzman Dr. Ali İhsan Güleç, “Eğer uzun süre devam eden ve sizin yaşam kalitenizi bozan bir kaşıntınız mevcutsa sebebini tespit edip uygun tedavi alabilmeniz için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Kaşıntı şikayetinin bölgede sık rastladıkları bir durum olduğunu belirten Güleç, “Kaşıntı birçok daha ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu problemlerin başında cilt kuruluğu, alerjik sebepler ve uyuz gelmektedir. Bunun dışında bazı dahili sebeplerle bir takım deri hastalıkları da kaşıntıyı sebep olabilmektedir. Eğer uzun süre devam eden ve sizin yaşam kalitenizi bozan bir kaşıntınız mevcutsa sebebini tespit edip uygun tedavi alabilmeniz için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dermatoloji kaşıntı
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