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Uzun süre gündemden düşmeyen 'Van Gölü canavarı' geri mi döndü? Görüntüler sosyal medyada olay oldu

26.12.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en önemli gündem maddelerinden olan ve uzun süre konuşulan Van Gölü canavarı efsanesi yeniden gündeme geldi. Van Gölü'nde bir kişinin çektiği ve Van Gölü canavarı olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayılınca tartışmanın fitili tekrar ateşlenmiş oldu. Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum gelirken bazı kişiler görüntülerle dalga geçti, bazı kişiler ise bunun aksine gölde gerçekten de çok büyük bir canlının yaşıyor olabileceğine dikkat çekti.

Uzun süre gündemden düşmeyen 'Van Gölü canavarı' geri mi döndü? Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Yıllar önce Türkiye'de bitmek bilmeyen tartışmalara yol açan 'Van Gölü canavarı' son olarak paylaşılan bir video ile yeniden gündem oldu. Bir dönem Van Gölü'nde bir canavar olduğuna dair çeşitli videolar kaydediliyordu. Türkiye'deki hemen hemen herkesin konuştuğu bu iddia yeniden gündeme geldi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde suda hareket eden canlının Van Gölü canavarı olduğu öne sürülürken, görüntüler yeniden bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şimdi sosyal medya tartışıyor; Van Gölü canavarı geri mi döndü? İşte detaylar...

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"BAK, GÖRÜYOR MUSUN?"

Türkiye'nin efsanesi haline gelen Van Gölü canavarı ile ilgili paylaşılan görüntüler izleyen herkesi şaşırttı. Gölde çekilen görüntülerde bir canlının hızla hareket ettiği yer aldı. Aynı zamanda görüntüleri kaydeden vatandaşın "Bak, görüyor musun?" sözleri de duyuldu.

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VAN GÖLÜ CANAVARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada çokça paylaşılan ve sosyal medya kullanıcılarının yorum yaptığı görüntülere ilişkin farklı görüşler var. Bazı kullanıcıları görüntülerin gerçek olmadığını ifade ederken bazıları ise dalga geçilmemesi gerektiğini, canavar olmasa dahi gölde çok büyük bir canlının yaşıyor olabileceğini belirtti.

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Van Gölü canavarı ile ilgili tartışmalar yeniden alevlenirken görüntülerin bir yaban domuzu olabileceğine de işaret edildi.

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sosyal medya Van Gölü Van van gölü canavarı

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