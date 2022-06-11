Uzun süre oyun oynama zevkini yaşamak isteyenlere: Oyuncu monitörleri

Oyun tutkunlarının olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alan oyun monitörleri, son derece güçlü özellikler barındırdığı için oyun oynamanın yanında film izlerken, video ve fotoğraf düzenlemesi yaparken de avantaj sağlıyor. Birçok kaliteli markanın geniş renk paletine sahip, kusursuz görsellik sunan ve oyuncu dostu özellikleriyle dikkat çeken oyuncu monitör modeli bulunuyor. Hazırsanız bu modellere göz atalım!

1. Zengin özellikler: ASUS TUF Gaming VG279QR 27 inç Gaming IPS Freesync Pivot Monitör

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"En iyi oyuncu monitörü hangisi?" sorusunu soranlara ASUS TUF Gaming VG279QR 27 inç Gaming IPS Freesync Pivot Monitör tavsiye ediliyor. Model, 27 inç boyutundaki ekranı ve 165 Hz yenileme hızıyla akıcılık sağlıyor. Aynı zamanda 1 ms tepki süresiyle de akıcılığa katkı sunuyor. Gölgelenme ve hareket bulanıklığı gibi problemleri ortadan kaldırmak için ASUS Extreme Low Motion Blur teknolojisini kullanıyor. Ürünün farklı cihazlarla etkileşime uyumlu olması önemli özellikleri arasında bulunuyor. Display port, HDMI ve kulaklık jakı girişleri oyunculara epey kolaylık sağlıyor.

2. Muhteşem performans: Philips 241E1SC-00 23.6 inç VA Panel Full HD Curved Monitör

Sunmuş olduğu kaliteli görsellikle oyuncuları etkileyen Philips 241E1SC-00 23.6 inç VA Panel Full HD Curved Monitör, birçok başarılı özelliğe sahip. Kavisli ekranı sayesinde oyun oynarken veya film izlerken gerçekçi bir atmosfer yaşatan model, yüksek parlaklık ve başarılı kontrast dengesiyle keyifli anlar yaşatıyor. Ürün, performans odaklı yapısı sayesinde yüksek kare hızı sunuyor ve parazitlenme gibi sorunlar yaşatmıyor. Böylece akıcı bir seyir deneyimi sunuyor. Oyuncular için özel olarak tasarlanan SmartImage Game modu; FPS, RTS ve yarış gibi sevilen oyun türlerinde maksimum performans alınmasını sağlıyor.

3. Oyuncuların yoldaşı: LG UltraGear 27GN750 27 inç Oyuncu Monitörü

"Oyun için en iyi monitör" denildiğinde bir adım öne çıkan LG UltraGear 27GN750 27 inç Oyuncu Monitörü, güçlü özellikleriyle oyunculara sıra dışı performans sunuyor. 240 Hz yenileme hızıyla üstün performans sergileyen monitör, hem oyun hem çeşitli programlarda verimli kullanım sağlıyor. Bu sayede oyun esnasında meydana gelen ani geçiş sahnelerinde görüntü bulanıklığı gibi sorunlar yaşanmıyor. Canlı ve gerçekçi renk kalitesiyle öne çıkan model, oyunculara oyun atmosferini en iyi şekilde yaşatıyor. Ürünün geniş izleme açısı sunması, monitörün önemli özellikleri arasında bulunuyor.

4. Üstün görsellik: ASUS Proart PA278CV 27 inç 2K IPS Pivot Monitör

En iyi renk kalitesine sahip oyuncu monitörlerinden biri olan ASUS Proart PA278CV 27 inç 2K IPS Pivot Monitör, kullanıcılarına üstün kalitede görsellik sunuyor. Canlı renk tonları sayesinde ekrandaki her ayrıntının oldukça net şekilde görülmesini sağlıyor. Ürünün 178 derecelik geniş görüş açısının yanı sıra ekranın eğilip çevirebilmesi kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlıyor. Monitör, performanslı yapısı sayesinde ihtiyaç duyulduğunda 4 monitöre kadar bağlanıp iş istasyonuna dönüşebiliyor. Ürünün önemli özellikleri arasında göz yorgunluğunu azaltacak 4 farklı seviyede mavi ışık filtresi sunması da bulunuyor.

5. Gözleriniz yorulmasın: Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS LCD Monitör

Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS LCD Monitör, en kaliteli oyuncu monitörlerinden biri. Flicker Free teknolojisi sayesinde ekran titreşimlerini azaltan model, LowBlue moduyla akıllı mavi ışık filtresi sunuyor. Böylece göz yorgunluğu yaşanmadan uzun saatler boyunca rahatça oyun oynanabiliyor. 27 inçlik boyutu sayesinde oyuncu masalarında fazla yer kaplamayan ürün, ultra geniş renk paleti sayesinde zengin bir görsellik sunuyor. Başarılı renk dengesi ve ultra HD 4K görüntü kalitesi birleştiği zaman oyun, fotoğraf ve filmlerde her ayrıntı üst düzey kalitede izlenebiliyor.

6. Kavisli ekran sevenler için Samsung LS49AG950NUXUF Kavisli Oyuncu Monitörü

En iyi kavisli oyuncu monitörü çeşitleri arasında yer alan Samsung LS49AG950NUXUF Kavisli Oyuncu Monitörü, gerçekçi ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşatıyor. 49 inç boyutuyla geniş görsellik sunan model, birbirinden etkileyici özelliklere sahip. 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepkime süresi ve Nvidia G-Sync özelliği sayesinde büyüleyici bir akıcılık sağlıyor. Böylece oyunlar çok daha keyifli ve eğlenceli şekilde oynanıyor. Modelin ayarlanabilir yapısı, ürünün önemli özellikleri arasında bulunuyor. Monitör, kolaylıkla yükseltilip alçaltıldığı gibi eğilip döndürülebiliyor. Böylece kullanıcılar, monitörlerini en rahat ettiği açıda kullanabiliyor.

7. Geniş renk paleti: ASUS ROG Strix XG27AQ 27 Gaming 2K IPS Freesync Pivot Monitör

Oyunlarda avantaj elde etmek ve kaliteli görsellikle oyun keyfini doyasıya yaşamak isteyenlere ASUS ROG Strix XG27AQ 27 Gaming 2K IPS Freesync Pivot Monitör tavsiyesi yapılıyor. 170 Hz ekran yenileme, 1 ms teki süresi ve yüksek kare hızı sunan model, oyuncuların akıcı şekilde oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Modelin en önemli özelliği sinema standartlarında renk kalitesi sunması, kullanıcıya daha keyifli seyir deneyimi yaşatıyor. Ürünün 178 derecelik geniş izleme açısı sayesinde monitöre en uç konumdan bile bakıldığında bozulma ve renk değişimleri minimum seviyeye iniyor.

8. Dev ekran: Philips Momentum 559M1RYV 55 inç VA LCD FreeSync Pro 4K Gaming Monitör

Geniş ekrana sahip monitörde oyun keyfini doyasıya yaşamak isteyenlerin Philips Momentum 559M1RYV 55 inç VA LCD FreeSync Pro 4K Gaming Monitör modeline mutlaka göz atması gerekiyor. 55 inçlik dev boyutu sayesinde muhteşem deneyim yaşatan model, başarılı özellikleriyle de adından söz ettiriyor. Ultra HD görüntü kalitesi ve 4K çözünürlükle oyunculara eşsiz serüven yaşatan ürün, oyun ve çeşitli ses deneyimlerini iyileştirecek 6 farklı ses modu sunuyor. Modelin HD Ready özellikte olması, yüksek kontrast ve renklerin daha canlı bir tonda görülmesini sağlıyor.

9. Gözlerinizi ekrandan alamayacaksınız: HP V28 4K Monitör 8WH58AA

En iyi görüntü veren oyuncu monitörü HP V28 4K Monitör 8WH58AA, oyuncuların gözlerinin yormayacak teknolojilere sahip. Düşük Mavi Işık moduyla renkleri daha doğal ve sıcak gösteren ekran, göz sağlığına olumlu şekilde katkıda bulunuyor. Böylece uzun saatler süren oyun seansları, gözlerinizi rahatsız etmiyor. 1 ms tepki süresi sunan model, hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Ürünün istenildiği zaman kolayca eğilebilmesi sayesinde oyuncunun oturma pozisyonuna uygun olarak ekran açısı ayarlanabiliyor. Monitör, 4K görüntü kalitesi oyunların yanı sıra film izlerken de avantaj sağlıyor.

10. Kolayca taşıyın: ASUS ZENSCREEN MB16AH 15,6 Taşınabilir USB Monitör

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ASUS ZENSCREEN MB16AH 15,6 Taşınabilir USB Monitör, sürekli farklı ev ve iş ortamlarında bulunması gereken kişilerin mutlaka göz atması gereken bir model. 15.6 inç boyutu ve hafif yapısı sayesinde kolaylıkla taşınabilen ürün, hızlıca kullanıma hazır hâle getirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılarına önemli derecede zaman avantajı sağlıyor. Asus Flicker Free teknolojisi kullanan model, ekran titreşimlerini en az seviyeye indirerek gözlerin çabucak yorulmasına engel oluyor. Ürünün Mavi Işık Filtresi özelliği de göz yorgunluğunun azalmasına yardımcı oluyor. Taşınabilir monitörün önemli bir avantajı da en rahat edilen yere konumlanabilmesi.