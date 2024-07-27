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  4. Uzun süre takip ettikten sonra... Esenler'de taciz iddiası! Vatandaşlardan tekmeli yumruklu dayak

Uzun süre takip ettikten sonra... Esenler'de taciz iddiası! Vatandaşlardan tekmeli yumruklu dayak

27.07.2024 10:01
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27.07.2024 10:01
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Esenler'de bir kadını uzun süre takip ettikten sonra taciz ettiği iddia edilen şüpheli parktakiler tarafından darbedildi. Parktaki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla şüpheliye saldırdıktan bir süre sonra şahsı polise teslim etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı. Kadın duruma tepki gösterdi.

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BİR SÜRE DARBETTİKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenler cinsel taciz
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