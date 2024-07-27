Uzun süre takip ettikten sonra... Esenler'de taciz iddiası! Vatandaşlardan tekmeli yumruklu dayak

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı. Kadın duruma tepki gösterdi.
Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)