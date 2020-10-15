Uzun süreli Covid vakaları: Hastalık 'dört farklı sendroma bağlı olarak' vücutta kalıyor olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüs enfeksiyonunun uzun dönemli etkilerinin, insan bedeninde dört farklı sendroma bağlı olarak etki bırakabileceğini ortaya koyuyor.

Bu araştırma aynı zamanda, devam eden semptomları olduğunu söyleyen insanlara neden inanılmadığını veya neden tedavi edilmediklerini de açıklıyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu araştırması, uzun süreli Covid mağduru kişilerin üzerinde büyük bir psikolojik baskı olabileceğini kaydediyor.

Rapor, sağlık çalışanlarını, bu durumun mağduru olan kişilerin farkında olmak noktasında bilinçlendirmeyi de amaçlıyor.

Dört temel sendrom

Covid 19 hastalığına yakalanan birçok kişi, zayıf semptomlar göstererek iki haftada hastalığı atlatıyor. Daha ağır semptomlarda bu süre üç hafta da olabiliyor.

Ancak Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu raporu, binlerce kişinin, devam eden Covid ile yaşıyor olabileceğini açıklıyor.

Devam eden Covid semptomlarından mağdur 14 kişinin, bir araya gelerek kurdukları bir Facebook grubu bulunuyor.

Araştırmayı yapan bilim insanları bu gruptakilerle konuşarak, tekrarlayan semptomların; nefes almayı, beyin faaliyetlerini, kap ve kardiyovasküler sistemi, böbrekleri, bağırsakları, ciğerleri ve deriyi etkilediğini tespit etti.