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Uzun süren ve tekrarlayan karın ağrılarına dikkat! Yaygın görülen hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

20.12.2024 09:20
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Karın ağrısı, şişkinlik veya kabızlık gibi durumlardan şikayetçiyseniz dikkat. Huzursuz bağırsak sendromunun, kendini karın ağrısı, karın şişkinliği ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler (kabızlık ya da ishal) ile gösteren fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olduğunu belirten Uzman Doktor Abdulvahap Doğan, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü belirtti.

Uzun süren ve tekrarlayan karın ağrılarına dikkat! Yaygın görülen hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Dahiliye Uzmanı Abdulvahap Doğan, “Huzursuz bağırsak sendromunda, hastanın şikayetlerini açıklayacak yapısal veya biyokimyasal bir anormallik tespit edilmez. Tanı koymadan önce, özellikle inflamatuar bağırsak hastalıkları ve çölyak hastalığı gibi hastalıkların dışlanması önemlidir.

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, klinik çalışmalar ve deneyimler stres, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir” dedi.

ŞİKAYETLERE GÖRE TEDAVİ UYGULANIYOR

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Dr. Doğan, “Tanı konan hastalarda tedavi, şikayetlerin ön planda olduğu duruma göre şekillenmektedir. Liften zengin beslenme özellikle önerilir. Karın ağrısı şikayeti olan hastalarda spazm çözücü ilaçlar kullanılırken, kabızlık ön planda ise bağırsak yumuşatıcı ve bağırsak hareketlerini artırıcı ilaçlar verilir. İshal şikayetlerinde ise bağırsaktan emilmeyen antibiyotikler ve bağırsak hareketlerini azaltıcı ilaçlar tercih edilmelidir” diye vurguladı.

BELİRTİLERİ AZALTMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

kolon bağırsak

Stresin hastalıkla doğrudan ilişkisi olduğu için hastaların stresten uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Doğan, “Gerekli durumlarda antidepresan ilaç desteği sağlanır. Sigaradan uzak durmak, kafein alımını azaltmak, düzenli beslenmek, düzenli uyumak ve egzersiz yapmak da hastaların şikayetlerinin azalmasına katkıda bulunur” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İHA

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Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
ibs bağırsak
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