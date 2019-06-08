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Uzun tatil ciğercilere "bayram" ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bayram tatili dolayısıyla Edirne'ye gelen ziyaretçiler, ciğercilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ciğerciler tatil boyunca 3 tonun üzerinde ciğer sattı

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'yi ziyaret eden yerli turistlerin kent mutfağının dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerine yoğun ilgisi, ciğercilere "çifte bayram" yaptırdı.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli başta olmak üzere birçok şehir ile Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçiler, ciğerci dükkanlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var" diye adına türküler dahi yazılan tava ciğerinin kokusunun tüm ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Uzun bayram tatilinin Edirne esnafının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Dinar, "Edirne en kalabalık dönemlerinden birini yaşıyor. Ciğercilerde de çifte bayram coşkusu var. On binlerce kişi kente akın etti. Bayram bereketi bizleri sevindirdi." dedi.

Tatil haftasında kentte 3 tonun üzerinde ciğer tüketildiğini vurgulayan Dinar, "Son 3-4 gün içinde bu kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif ciğerden 3 tonun üzerinde misafirlerimize sunmuşuzdur. Çok güzel bir bayram. Caddeler dolu. Otellerimiz dolu. Edirne sokaklarında müthiş hareketlilik var. Binlerce ziyaretçi Edirne'ye geliyor. Bundan dolayı biz çok mutluyuz." diye konuştu.

Kenti ziyaret etmek ve tava ciğer yemek için Tekirdağ'dan gelen Gurbet Keskin, tatilin bir gününü ailesiyle Edirne'ye ayırdıklarını söyledi.

Tava ciğerin güzel bir lezzeti olduğunu dile getiren Keskin, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşıyoruz ve bugün hususi olarak ciğer yemek için Edirne'ye geldik. Ailecek tava ciğeri çok seviyoruz. Bu lezzetti en iyi Edirne'de buluyoruz." sözlerine yer verdi.

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