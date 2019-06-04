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Uzun tatil davulcuları da vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ramazan geleneği olan davulcuları 9 günlük bayram tatili vurdu.

Ramazan geleneği olan davulcuları 9 günlük bayram tatili vurdu. Ramazan ayının sona ermesiyle bayramın ilk günü bahşiş toplamaya çıkan davulcular, tatile çıkanlar nedeniyle elleri boş kaldı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan davulcuları geleneği yaşatmak için Ramazan ayı boyunca tokmak sallayarak, sahurda insanları uyandırdılar. Ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle bayram tatiline erken çıkan tatilciler, gelenekleri yaşatmaya çalışan davulcuları vurdu.
Tatile çıkan vatandaşları evlerinde bulamayan davulcular, elleri boş dönüyor. Ramazan davulcuları, ilahi ve maniler söyleyerek çaldıkları kapılarda kimseler olmadığı için elleri boş kalıyor.
Ramazan davulcuları, “9 Günlük tatil bizi vurdu. Evler boş olduğu için kimseden bahşiş alamıyoruz” dedi.

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