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Uzun ve sağlıklı yaşam için yapmanız gerekenler belli

22.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlığın var olduğu ilk günden bu yana verdiği en büyük savaşların temelinde hayatta kalma mücadelesi yatmaktadır. Sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek, dünyayı daha fazla keşfetmek, güzel anılar biriktirmek ve hayatı olabildiğince dolu dizgin, gönlümüzce yaşamak isteğidir. Ve şu bir gerçek ki günümüzde yaşam süremiz, dış faktörlerden daha çok hayat kalitemize ve tercih ettiğimiz alışkanlıklarımıza göre değişiklik göstermektedir.

Uzun ve sağlıklı yaşam için yapmanız gerekenler belli

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi erkeklerde 75,9 iken kadınlarda 81,3 yıl olarak belirlenmiş durumda. Peki ya daha uzun yaşamanın altın sırları var mı? Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

SAĞLIKLI BESLEN

Uzun bir yaşamın ve hayat kalitesinin en önemli bileşenlerinden beslenme, anne karnında başlayarak tüm hayat boyunca sürdürülen bir eylemdir. Sağlıklı beslenme, dengeli karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımına dayanır.

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Sağlıklı beslenme ile obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, hormonal dengesizlikler, akut ve kronik hastalıklara yakalanma riski azalmaktadır. Maalesef bu saydığım hastalıklar ve bozukluklar kaliteli bir hayat ve uzun bir ömür için büyük bir engel oluşturmakta.

Sağlıklı beslenme için:

  • Dengeli bir kahvaltı ile güne başla,
  • Öğünlerde ve beslenme alışkanlıklarında çeşitlilik sağla,
  • Tahıl, süt ve süt ürünleri, et ve yumurta, kurubaklagil, sebze ve meyveden zengin beslenmeyi ihmal etme,
  • Sebze ve meyveleri mevsiminde tüket,
  • Paketli ve hazır gıdalardan uzak dur,
  • Kalp-damar hastalıkları riskinden korunmak için lifli besinler tüket,
  • Diyabet riskinden uzaklaşmak için şeker ve karbonhidrat tüketimini belirli sınırlarda tut.

Ayrıca uzun bir ömür yaşamak istiyorsan beslenme alışkanlıklarını iyileştirmekle birlikte alkol ve sigara tüketiminden de kaçının.

EGZERSİZ YAP

Günlük olarak yapacağınız fiziksel aktiviteler kalp damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olmakla birlikte diyabet ve kalp damar hastalıklarının önüne geçer ve seratonin salınımını uyararak ruhsal iyilik hali sağlar. Düzenli egzersiz, iyi bir postür, zinde bir vücut ve ağrısız bir yaşam için de en önemli faktörlerdendir. Yapılan araştırmalar günlük 10.000 adım atmanın etkili bir sonuç için önemli olduğunu göstermektedir. Daha uzun kaliteli bir yaşam için düzenli egzersiz yapmayı ihmal etme!

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SU İÇ

İnsan vücudunun %75’ini oluşturan su, yaşamın devam etmesi için ikinci elzem ihtiyacıdır. Susuz kalmak vücutta birçok fonksiyonun bozulmasına neden olmakla birlikte sağlığı hayati derecede tehlikeye atmaktadır. Yeterli su alımı karaciğer, böbrek ve kalp sağlığı için en önemli faktör olmakla birlikte cilt sağlığı ve sağlıklı bir görünüm için de çok önemlidir. Uzun yaşam için günlük en az 10 bardak su tüketmeye başlamak atılacak en iyi ilk adımlardandır.

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POZİTİFTE KAL

Pozitifte kalmak, stresten uzak durmak sağlıklı bir beden ve yaşlanmanın gecikmesi için yine en önemli etmenlerin başında gelmekte. Stres, vücutta kalp atış hızı, kan basıncı, enerji üretimini arttırıp, stres hormonları salgılanmasına neden olarak vücudun normalden çok daha fazla yorulmasına sebep olur. Bu yorgunluk vücuda zarar vererek hayat kalitemizi ve ortalama yaşam sürenizi düşürebilir.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için stresten uzak bir hayat ve pozitifte kaldığımız, hayata olumlu bir pencereden baktığımız bir bakış açısı bize yaşamın güzelliklerini sunmakla birlikte hayat kalitemizi yükseltecektir. Stres seviyenizi kontrol etmeye çalışın. Bahsettiğim bu dörtlü ömrünüze ömür katacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme

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