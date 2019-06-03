Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Hepimizin Ramazan bayramı kutlu olsun. 2019 yılının bu ilk dini bayramında Türkiye ya yollarda ya da akraba ziyaretlerinde ya da evde kafasını dinliyor olacak. Bir bayram süresinde çevremizdeki herkesi görebilmemiz mümkün değil bunun için insanlar çevredekilerini ihmal etmemek için onlara bayram mesajları hazırlıyorlar. Biz de sizler için Ramazan bayramı mesajları hazırladık. Bu kısa ama öz veya uzun bayram mesajlarını ister SMS olarak ister WhatsApp’tan gönderebilir veya Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlardan paylaşabilirsiniz. BAYRAM MESAJLARI (KISA ve UZUN) Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramına kavuşturan yüce Allah’a şükürler olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. İslam aleminin birliğine ve dirilişine vesile olması dileğiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Elinden kuran dilinden İslam kalbinden iman yüreğinden sevgi gönlünden merhamet vücudundan sağlık eksik olmasın bütün duaların kabul bayramınız mübarek olsun. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Ramazan Bayramının güzelliğini ve bereketini yaşadığınız, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim. Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, bin bir duan kabul ve bayramın kutlu olsun. Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar. Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış gözlerinizde umut etrafınızda sevgi olsun Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınla diliyorum. Mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu değerli Ramazan Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar! Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun. Mübarek Ramazan Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun. Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Çılgınca esen rüzgâr, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar, Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile bayramın kutlu olsun. Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun! Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.