Uzun yargılama süreleri kısalıyor

Ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreç, uzlaştırma bürolarında işliyor. Lider Hukuk Ofisi’nin kurucuları Avukat Zafer Binici ve Avukat Hakan Pirbudak, arabuluculuk ile uzun yargılama süreleri kısaldığını belirtti.

2004 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Lider Hukuk Ofisi’nin kurucuları Avukat Zafer Binici ve Avukat Hakan Pirbudak, 16 yıldır serbest avukatlık yapıyor. Okul yıllarında sınıf arkadaşlığı olarak başlayan dostluklarını 5 yıl önce Lider Hukuk Ofisi’ni kurarak ortaklığa dönüştüren Av. Hakan Pirbudak ve Av. Zafer Binici, Türkiye genelinde birçok sorunlu hukuksal konuyu çözüme kavuşturuyor. İki avukat, arabulucuk konusunda merak edilenleri anlattı.

"Uzlaştırma, ceza uyuşmazlıklarına alternatif olarak çıktı"

Av. Hakan Pirbudak, "Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma; mağdur ve failin özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreç. Uzlaştırma, ceza uyuşmazlıklarına alternatif olarak çıkmış, tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade eden ceza hukuku kurumu. Hangi suçların uzlaşmaya tabi olduğu CMK 253. maddesinde düzenlenmiştir. Yaralama, hakaret, tehdit, basit hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal uzlaştırmaya tabi suçların başında geliyor" dedi.