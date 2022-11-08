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Uzun yaşamın sırrı burada! Bunu yiyenler daha sağlıklı ve uzun yaşıyor

08.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun ve sağlıklı yaşam herkesin istediği ortak nokta olarak görülüyor. Daha uzun ve sağlıklı yaşayabilmek için yenilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Bazı yiyecekler var ki yaşamı çok daha sağlıklı bir hale getiriyor. Türkiye'de de birçok yemeğe katılan bir gıdanın uzun yaşamın sırrı olduğu öğrenildi.

Uzun yaşamın sırrı burada! Bunu yiyenler daha sağlıklı ve uzun yaşıyor

Baharatlar yemeklerin içerisine katılan olmazsa olmaz malzemeler arasında bulunuyor. Türk mutfağında sıklıkla kullanılan baharatlar sağlık için oldukça etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Çin’ de yapılan geniş kapsamlı ve ileriye dönük araştırmada baharatlı gıdaları sık tüketmenin ölüm riskini yüzde 14 azalttığı ortaya çıktı. Araştırma, 2004-2008 tarihleri arasında Çin’ in 10 farklı coğrafi bölgesinden katılımcıların bulunduğu China Kadoorie Biobank (CKB) verileriyle gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMA 7 SENE SÜRDÜ

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Başlangıçta kanser, kalp hastalıkları ve felç gibi hastalıkları bulunmayan 30-79 yaşlar arasındaki 199.293 erkek ve 288.082 kadın ortalama 7.2 sene takip edildi. Bu sürede 11.820 erkeğin ve 8.404 kadının öldüğü belirlendi.

HER GÜN ACI YİYENLERİN ÖLÜM ORANI DAHA DÜŞÜK

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Bunlar baharat tüketimlerine göre değerlendirildiklerinde ölüm oranlarının haftada 1 kereden az baharat yiyenlerde binde 6.1; haftada 1-2 kere yiyenlerde binde 4.4; haftada 3-5 kere yiyenlerde 4.3 ve haftada 6-7 gün yiyenlerde ise binde 5.8 olduğu ortaya çıktı. Ölüm oranı başka bir ifade ile her gün acı yiyenlerde haftada bir yiyenlere göre yüzde 14 daha düşüktü.

KANSER VE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA BAĞLI ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Bilinen risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra baharatlı gıdaların yenmesinin hem erkeklerde hem kadınlarda genel mortalite ile kanser, iskemik kalp ve solunum hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığı tespit edildi.

BİRÇOK HASTALIK ÜZERİNDE FAYDALI ETKİLERİ VAR

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Bir ekolojik çalışmada baharattan zengin besinleri tüketenlerde kanser riskinin düşük olduğu gösterilmiştir. Baharatlardaki biyo-aktif maddelerin obezite, kalp-damar ve gastro-intestinal hastalıklar, çeşitli kanserler, nörojen mesane ve deri rahatsızlıklarında faydalı etkileri vardır.

DİĞER BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE HAYAT TARZI DA ÖNEMLİ

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500 bine yakın insan üzerinde ve ileriye dönük olarak yapılmış; ölüm için belirlenmiş ve muhtemel risk faktörlerinin dikkatle kontrol edilmiş olması araştırmanın değerini artırıyor. Bununla beraber araştırmanın baharatlı yiyecekleri tercih edenlerin diğer beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzı özelliklerinin sonuçlar üzerinde etkisi olabilmesi, baharat tercihinde sosyo-ekonomik durumu da önemli.

KAPSAİSİN SAĞLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

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Acı biberdeki en aktif bileşik anti-enflamatuar, antikanserojen, anti-hipertansif, anti-mikrobiyal ve anti-obez özellikleri bilinen “kapsaisin” dir. Bilhassa anti-mikrobiyal etkisinin bağırsak bakterileri (mikrobiyota) üzerine olan etkileri çok önemli olabilir.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Mikrobiyatanın obeziteden diyabete, sirozdan kalp-damar hastalıkları ve kanserlere, birçok hastalığın oluşumda oynadığı rol çok iyi biliniyor. Daha önce birçok epidemiyolojik çalışmada kapsaisinin mide ve safra kesesi kanseri riskini azalttığı gösterilmişti.

DİYABET RİSKİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

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Taze acı biber, kapsaisin, vitamin C, A, K, B6 ve potasyum gibi maddelerden daha da zengindir ve araştırmaya göre diyabet riski, acı biberi taze tüketenlerde daha düşüktür.

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