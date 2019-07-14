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Uzun yola çıkmadan "Yaşam Tüneli"nden geçiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde sürücüler, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor - Vali Osman Bilgin: - "Vatandaşlarımıza, sürücülerimize ve yayalarımıza trafik kurallarına uymaları için çağrıda buluyorum. Özellikle emniyet kemerini takmalarını istiyorum"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada çadıra davet edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Kara yolunun İstanbul yönündeki uygulama kapsamında trafik ekiplerince, sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.

Sürücülere videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.

Yaşam Tüneli'ni ziyaret eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'dan bilgi aldı.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının son dönemde trafik güvenliği konusunda ciddi tedbirler aldığını söyledi.

Trafikte seyir emniyetinin en üst seviyede tutulması gerektiğini ifade eden Bilgin, projelere uyum sağlayan vatandaşların ciddi katkılarının olduğunu belirtti.

Polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla elinden geleni yaptığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Burada esas sorumluluk biz vatandaşlara düşüyor. Bu tür çalışmalarla bilinç oluşturularak toplumda bu bilincin en üst seviyeye çıkarılması gerekiyor. Görüyoruz ki kaza yapan kişinin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan insan olmamız ve kurallara riayet etmemiz. Bu manada da özellikle Yaşam Tüneli uygulaması, önemli projelerden bir tanesidir.

Özellikle uzun yola gidecek sürücülerimiz ve yolcularımız, bu Yaşam Tüneli'nin içine girerek bilinçlerinin artması amacıyla videolar izleyecekler."

Geçen yıl ile bu yıl arasında ölümlü trafik kazalarında yüzde 84'lük azalış görüldüğüne dikkati çeken Bilgin, bu konuda yürütülen projelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Vatandaşların bilinçlenmesi gerçekten çok önemli." diyen Bilgin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımıza, sürücülerimize ve yayalarımıza trafik kurallarına uymaları için çağrıda buluyorum. Özellikle emniyet kemerini takmalarını istiyorum. Kendim de makam aracında arka koltukta otururken sürekli emniyet kemerimi takıyorum. 100 gün trafikte seyahat edersin, emniyet kemerine hiçbir ihtiyacın olmaz ama kaza yaptığında o takmadığın emniyet kemerinin önemini anlarsın.

Hayattan kopmamak için emniyet kemerlerimizi takalım. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz çünkü vatandaşlarımızın hayatını önemsiyoruz."

İl Emniyet Müdürü Adalar da trafik konusundaki duyarlılığı arttırmak amacıyla "Yaşam Tüneli" uygulamasının önemli olduğunu söyledi.

Adalar, uygulamada sürücülere emniyet kemeri ve hız kuralları konularında bilgi verildiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik Vali "Yaşam Tüneli"

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