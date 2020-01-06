’Uzun Zaman Önce’, Dublin’deki Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak

Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak. Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan film, uluslararası prömiyerini yapacağı Silk Road’da Türk sinemasını temsil edecek ve Abel Ferrara, Joe Carnahan gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte yarışacak. Başrollerini Onur Dikmen, Serdar Orçin, Reha Özcan ve Nihan Okutucu Dengiz’in paylaştığı dram ve gerilim türündeki film, Türkiye’de Mayıs ayında gösterime girecek. Geçtiğimiz yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Serdar Orçin), Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu (Nihan Okutucu Dengiz) ödüllerini kazanan “Uzun Zaman Önce”, festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışıyor. İrlanda’dan başkenti Dublin’de düzenlenen ve bu yıl 8.si gerçekleşecek Silk Road Uluslararası Film Festivali, Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan tarihi ticaret yolu İpek Yolu’ndan ilham alarak Asya ve Avrupa sinemasının en yeni örneklerini bir araya getiriyor.

Masumiyeti kaybediş hikâyesi

Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam’ın yapımcılığında gerçekleşen “Uzun Zaman Önce”, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları konu alıyor. Dram-gerilim türündeki film, suç ve kefaretin köklerini, baba ve oğul ilişkisinin çıkmazlarını, kadın ve erkek ilişkilerinin sevgisiz tarihini, aile kurumunun içinden anlamaya çalışıyor ve ‘vicdan’ temasından yola çıkarak bir masumiyeti kaybediş hikâyesi anlatıyor.

Mayıs’ta vizyonda

Cavit Çetin Güner ve Armağan Lale’nin ortak yapımcılığında gerçekleşen ’Uzun Zaman Önce’nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Çırak, Esra Bezen Bilgin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak ve Murat Garipağaoğlu yer alıyor. Müziklerini Uygur Yiğit’in yaptığı, görüntü yönetmenliğini Deniz Pişkin’in, sanat yönetmenliğini de Ufuk Özek’in üstlendiği film, Türkiye’de Mayıs 2020’de gösterime girecek.

