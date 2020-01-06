MAGAZİN
  4. ’Uzun Zaman Önce’, Dublin’deki Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak

’Uzun Zaman Önce’, Dublin’deki Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.

Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.
Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ’Uzun Zaman Önce’, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan film, uluslararası prömiyerini yapacağı Silk Road’da Türk sinemasını temsil edecek ve Abel Ferrara, Joe Carnahan gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte yarışacak. Başrollerini Onur Dikmen, Serdar Orçin, Reha Özcan ve Nihan Okutucu Dengiz’in paylaştığı dram ve gerilim türündeki film, Türkiye’de Mayıs ayında gösterime girecek.
Geçtiğimiz yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Serdar Orçin), Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu (Nihan Okutucu Dengiz) ödüllerini kazanan “Uzun Zaman Önce”, festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışıyor.
İrlanda’dan başkenti Dublin’de düzenlenen ve bu yıl 8.si gerçekleşecek Silk Road Uluslararası Film Festivali, Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan tarihi ticaret yolu İpek Yolu’ndan ilham alarak Asya ve Avrupa sinemasının en yeni örneklerini bir araya getiriyor.

Masumiyeti kaybediş hikâyesi
Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam’ın yapımcılığında gerçekleşen “Uzun Zaman Önce”, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları konu alıyor. Dram-gerilim türündeki film, suç ve kefaretin köklerini, baba ve oğul ilişkisinin çıkmazlarını, kadın ve erkek ilişkilerinin sevgisiz tarihini, aile kurumunun içinden anlamaya çalışıyor ve ‘vicdan’ temasından yola çıkarak bir masumiyeti kaybediş hikâyesi anlatıyor.

Mayıs’ta vizyonda
Cavit Çetin Güner ve Armağan Lale’nin ortak yapımcılığında gerçekleşen ’Uzun Zaman Önce’nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Çırak, Esra Bezen Bilgin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak ve Murat Garipağaoğlu yer alıyor. Müziklerini Uygur Yiğit’in yaptığı, görüntü yönetmenliğini Deniz Pişkin’in, sanat yönetmenliğini de Ufuk Özek’in üstlendiği film, Türkiye’de Mayıs 2020’de gösterime girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdımSahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım
Star Wars: The Rise of Skywalker her şeye rağmen liderStar Wars: The Rise of Skywalker her şeye rağmen lider
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Mimarsız mimarlıktan çirkin bir şey çıkmıyor”

“Mimarsız mimarlıktan çirkin bir şey çıkmıyor”

Brad Pitt’ten Leonardo DiCaprio’ya Titanic esprisi

Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım

Star Wars: The Rise of Skywalker liderliği bırakmadı (3- 5 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları)

Star Wars: The Rise of Skywalker her şeye rağmen lider

İzmir'deki Picasso sergisini 160 bin sanatsever ziyaret etti

İzmir'deki Picasso sergisini 160 bin sanatsever ziyaret etti

77. Altın Küre Ödül Töreni'nin dikkat çeken anları (2020 Golden Globe Awards)

Ödül töreni esnasında şaşırtan olay! Kimseyi umursamadı ve...

Ünye 1. Kitap Fuarı açıldı

Ünye 1. Kitap Fuarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.