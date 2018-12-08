Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

İstanbul polisinin fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı

Emniyet güçlerince yapılan baskınlarda yakalananlar arasında radikal terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü

DEAŞ'LI TERÖRİST FUHUŞ EVİNDE YAKALANDI

İstanbul'da, fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında radikal terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 500 polisin katılımıyla Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde fuhuş amaçlı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı saptanan günlük kiralık evlere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

