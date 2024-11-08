Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Kızıl Goncalar'a dahil oldu

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Cemile' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken daha sonra da Adını Feriha Koydum" dizisindeki 'Gülsüm' karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Pelin Ermiş bir süredir ortalarda yoktu.

FENOMEN DİZİ İLE ANLAŞTI

Son dönemde verdiği kilolar ve değişimiyle adından sıkça söz ettiren Pelin Ermiş Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisi ile anlaşma sağladı. Ünlü oyuncu, Ömür Atay’ın yönettiği fenomen dizinin ekibine katıldı.

Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ermiş dizide “Çağla” rolüne hayat verecek ve Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Hande karakteri ile yolları kesişecek. Çağla’nın ardından Kızıl Goncalar’a ilerleyen bölümler de eşi de katılacak.

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında doğdu. İzmir'de doğan Pelin Ermiş'in ilk rolü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha olmuştur.