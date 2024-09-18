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Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! 'Önünü de görseydik iyiydi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 09:25
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Bir dönem Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği 'Aslı Zeybek' karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Karahan uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verince adeta dillere düştü.

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan sarı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! 'Önünü de görseydik iyiydi'

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyordu.

Şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan Pelin Karahan son pozlarıyla dikkat çekti.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Pelin Karahan sarı derin sırt dekolteli elbisesiyle gün batımında arkasını dönerek peş peşe pozlar verdi.

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Ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Karahan'ın arkası dönük pozları ise adeta dillere düştü.

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YORUM YAĞDI

Pelin Karahan'a 'elbiseninönünü de görseydik', 'dekolte gösterme çabası' gibi eleştirel yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'elbisenin rengi çok yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
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