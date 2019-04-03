Uzundere’de rekor kıran Belediye Başkanı Aktoprak, seçmene teşekkür etti

Erzurum’un sakin kent unvanına sahip ilçesi Uzundere’de yüzde 80.46 oy alarak Cumhur İttifakı’nın oy rekorunu kıran Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ilk olarak oy kaybettiği mahalleye gitti.

Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren MHP’li Hilmi Aktoprak yüzde 80.46 oy alarak İYİ Parti Adayı Burhan Polat’ı geride bıraktı. Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kazandıktan sonra ilk olarak en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti.

Partili ayrımını yapmayacağını belirten Belediye Başkanı Aktoprak, "Biz seçimden önce dedik ki bize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimizin oylarına talibiz. Biri bana oy verdi, biri vermedi demeyeceğiz. Bu benim dostum, bu benim hısımım demeyeceğiz, biz herkese hizmet edeceğiz. Bu MHP’li bu diğer partili demeyeceğiz, herkesin hizmetine koşacağız" dedi.

İlk önce en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti

Seçim sonrası ilk olarak iadeyi ziyarete başlayan Belediye Başkanı Aktoprak, "Bize en az oy veren mahalleden başladık işe demek ki biz onları ikna edememişiz, inandıramamışız. Onlara şunu göstermek istedik biz herkesin başkanıyız. Bize fazla oy verenin de az verenin de. Biz 5 yıl boyunca bize oy verenin de vermeyenin de hizmetine koşacağız" şeklinde konuştu.

"Belediye işi gönül işi" sloganıyla hareket ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Aktoprak, "Üstümüze yüklenmiş çok ağır bir sorumluluk var. Halkımız Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza büyük bir teveccüh gösterdiler. İlk düşündüğüm şey 55 bin Uzundere halkına teşekkür etmem gerektiği. Bize büyük bir sorumluluk verdiler, hepsine teşekkür ediyoruz. Aslında partilerimizin sloganlarında açığa çıkıyor ’Belediye İşi Gönül İşi’ diyoruz. Biz işimizi gönlümüzden geldiği gibi gönüllere dokunarak yapacağız. Tabi ki tüm Uzundereli halkımızın oylarına talip olduk çalıştığımız süre zarfında onlara hizmet etmeye çaba sarf edeceğiz" açıklamalarında bulundu.