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Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl bugünlerde alt yapı çalışmaları nedeniyle adeta şantiyeye dönerken, turizmciler 9 günlük bayram tatili ve yeni turizm sezonu öncesinde alt yapı çalışmalarının bitirilememesi nedeniyle endişe taşıyor.Uzungöl’de alt yapı çalışmaları özellikle oteller ve tesisler bölgesine giriş çıkışları olumsuz etkilerken, turistik tesis işletmecileri alt yapı çalışmalarının tamamlanarak yolların bir an önce yapılarak 9 günlük bayram tatili ve yeni turizm sezonuna hazır edilmesini istedi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl’ün şu an için yeni sezona hazır olmadığını söyledi.

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl bugünlerde alt yapı çalışmaları nedeniyle adeta şantiyeye dönerken, turizmciler 9 günlük bayram tatili ve yeni turizm sezonu öncesinde alt yapı çalışmalarının bitirilememesi nedeniyle endişe taşıyor.
Uzungöl’de alt yapı çalışmaları özellikle oteller ve tesisler bölgesine giriş çıkışları olumsuz etkilerken, turistik tesis işletmecileri alt yapı çalışmalarının tamamlanarak yolların bir an önce yapılarak 9 günlük bayram tatili ve yeni turizm sezonuna hazır edilmesini istedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl’ün şu an için yeni sezona hazır olmadığını söyledi. Akyüz “Yeni sezona şu anda pek hazır olduğumuz söylenemez. Ana arter üzerinde yapılan çalışma nedeniyle yollarımızda ufak tefek çamurlu yerler bulunuyor. Bunların sezona kadar düzenleneceği söyleniyor. Uzungöl’de soğuk, yağmur sebebiyle çalışmalarda zaman zaman aksamalar oldu. Yeni seçilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuyla alakalı ciddi çalışmaları var. Turizm sezonuna yetiştirmelerini bekliyoruz” dedi.

"Devletin Uzungöl’e yetirince katkısı yok"
Devletin Uzungöl turizmine yeterince katkısı olmadığını kaydeden Akyüz, “Buraya devletin yeterince katkısı olmuyor. Devlet bize elini fazla uzatmıyor. Uzungöl sadece Uzugöllüler’in değil, burası Doğu Karadeniz’i, Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele. Turizm bizim bacasız fabrikamız, ekonomimizi ayakta tutan en büyük güç. Uzungöl bunun için biçilmiş bir kaftan. Uzungöl’e devletimizin ciddi katkılarını bekliyoruz. Şu an burası perişan bir halde, bunların ortadan kalkması gerekiyor. Bu işi inşallah sezona girmeden hallederler diye düşünüyoruz. Yazın, günde ortalama 23 bin araç girdiği, 100 bine yakın insanın girdiği yerin bu halde kalması turizme ciddi zararlar getireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

"Hafta sonları ziyaretçi sayısı 5-10 bin arasında değişiyor"
Uzungöl’de turizm sezonunun henüz açılmamasına rağmen hafta sonları bölgeye gelen turistlerin sayısının yaklaşık 5 ila 10 bin arasında değiştiğini kaydeden Akyüz, “Uzungöl’e turist gelmediği zaman bütün Trabzon ve bütün ilçeleri ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Uzungöl’de sıkıntı oldu mu her taraf ekonomik olarak çöküyor. Uzungöl’e bugünlerde hafta sonraları gelenlerin sayısı 4-5 bini, bazen de 10 bine çıktığı oluyor. Hafta içi ise 2-3 bin kişi geliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Uzugöl’e gelen ziyaretçiler, havanın çok soğuk olmasına rağmen yine de gezilecek bir yer olduğunu belirtirlerken Uzugöl’ü görmekten memnun olduklarını söylediler.

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor

Uzungöl 9 günlük bayram tatiline yetiştirilmeye çalışılıyor
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