Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nca (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, Kurban Bayramı tatilinde de en sakin günlerini geçiren Uzungöl’de görev almaya başladı. 3 at ve 2 jandarma astsubaydan oluşan timler; turizm sezonu boyunca Uzungöl’de günün belli saatlerinde devriye atıp, denetimlerde bulunacak. Atlı timler, özellikle bölgede jandarma sorumluluk alanında ekiplerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde de görev yaparak, güvenliği sağlamaya çalışacak.

Koronavirüs salgını sonrası başlayan turizm sezonu ile birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, son yılların en sakin dönemini yaşıyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı otel, pansiyon, motel gibi tesisler boş kaldı. Normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınan işletmeler, müşterilerini bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla yabancı turistlerin gelemediği turizm merkezi az sayıda yerli turiste hizmet veriyor.

Atlı jandarma timleri, bölge sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, ilgi gösterdiği atlı jandarma timiyle fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştiriyor.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.

