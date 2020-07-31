HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Trabzon'da koronavirüs nedeniyle son yılların en sakin sezonunu geçiren ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, devriye görevine başladı.

Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

Koronavirüs salgını sonrası başlayan turizm sezonu ile birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, son yılların en sakin dönemini yaşıyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı otel, pansiyon, motel gibi tesisler boş kaldı. Normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınan işletmeler, müşterilerini bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla yabancı turistlerin gelemediği turizm merkezi az sayıda yerli turiste hizmet veriyor.

ATLI JANDARMA DEVRİYESİ BAŞLADI

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nca (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, Kurban Bayramı tatilinde de en sakin günlerini geçiren Uzungöl’de görev almaya başladı. 3 at ve 2 jandarma astsubaydan oluşan timler; turizm sezonu boyunca Uzungöl’de günün belli saatlerinde devriye atıp, denetimlerde bulunacak. Atlı timler, özellikle bölgede jandarma sorumluluk alanında ekiplerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde de görev yaparak, güvenliği sağlamaya çalışacak.

Atlı jandarma timleri, bölge sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, ilgi gösterdiği atlı jandarma timiyle fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştiriyor.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Kurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralıKurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı
Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!

En Çok Okunan Haberler

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Annesini öldürüp kanıyla yazı yazmıştı! Dehşet anlarını anlattı

Annesini öldürüp kanıyla yazı yazmıştı! Dehşet anlarını anlattı

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Diğer Haberler
Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

Kesilen hayvanın organlarından şüphelendi ve...

Gaziantep'te kurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Kurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

'Karım belediye başkanıyla beni aldattı' diyen Ahmet Tilki'nin başka kadınla fotoğrafları çıktı

Elmalı skandalında yeni perde! Başka kadınla fotoğrafları çıktı

Koronavirüse yakalanınca uyarmıştı! İki gün sonra hayatını kaybetti

Koronaya yakalanınca uyarmıştı! İki gün sonra hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur ilk kez konuştu: Kendimi güvende hissetmiyorum

Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur: Kendimi güvende hissetmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.