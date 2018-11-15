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Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Uzungöl'de bulunan turistler bol bol fotoğraf çekerek yağan karın tadını çıkardı.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, bölgenin yüksek kesimlerinde yağan karın etkisi altında kaldı. Her mevsim turistlerin ve doğa tutkunlarının cazibe merkezi olan Uzungöl'de tatillerini geçiren turistler de yağan karın tadını çıkardı.

Uzungöl'den kar manzaraları

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl’de kimi göl manzarası ile birlikte bol bol fotoğraf çektirirken, kimi ise kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.
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Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Uzungöl, son 15 yılın en verimli turizm sezonunu yaşarken, özellikle Arap turistlerin Uzungöl'e yoğun ilgi gösteriyor.
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Yaz sezonunda turistik tesislerin doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı Uzungöl'de kış aylarında ise bu oran yüzde 20'lere geriliyor.
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Adana’dan gelerek Uzungöl’ü gezen Veli Oruç, Uzungöl’ün yeşilliği kadar beyazının da güzel olduğunu belirterek, “Yaz aylarında da Uzungöl’e gelmiştim ama birde kışın gelmek istiyordum. Gelirken keşke kar yağsa diye düşünüyordum.
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Şansıma kar yağdı. Çok güzel oldu. Yazın yeşilliği kadar kışın beyazı da güzel. Gölde biraz sis var manzarayı biraz kapatıyor ama yine de manzarası güzel. Gelmeye ve görmeye değer” dedi.
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Kar yağışını rastladıklarını için çok mutlu olduklarını dile getiren Aydın Çil ise “Uzungöl’ün en güzel dönemlerinden biri kış dönemi. Kar yağışına rastladık çok güzel oldu.
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Geldiğimiz kar yoktu yağmur vardı. Sonra kar yağışı başladı bu sene ilk kez kar görüyoruz. Çok mutlu olduk. Güzel bir manzara var. Her yer bembeyaz oldu” ifadelerini kullandı.
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İşte Uzungöl'de yağan karla ortaya çıkan muhteşem manzaralar.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon uzungöl kar manzarası

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