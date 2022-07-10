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Uzungöl'e turist akını! 'Konaklayacak yer kalmadı'

10.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'e turist akını yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Uzungöl’deki otellerde tam doluluk seviyesine ulaşıldı. Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık." dedi.

Uzungöl'e turist akını! 'Konaklayacak yer kalmadı'

9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uzungöl'de boş oda kalmadı. Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık." dedi.

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OTELLER DOLDU

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den 'charter' seferlerle turist kafileleri ile misafirlerin ağırlandığı Uzungöl'de; otel, pansiyon ve dağ evlerinde tam kapasite doluluk seviyesine ulaşıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bölgeye akın eden turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektiriyor. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların çoğunun 2 ay daha uzatılmasıyla hareketliliğin, bayram sonrası da sürmesini bekliyor.

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"SUUDİLERİN DE GELMESİYLE BİRLİKTE TAM DOLULUK ORANINA ULAŞTIK"

Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık. Ürdün, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudili misafirlerin çoğu göl çevresinde değil bölgeye yakın olan diğer otellerde de kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir yoğunluk bekliyorduk. Özellikle pandeminin son bulması ve kapıların da açılması ile birlikte bu doğanın özlemini çekenler Uzungöl’e akın etti. Turizm sezonunun burada 2 ay daha uzamasını bekliyoruz. Eylül ve ekim aylarında rezervasyonlar alınıyor. Yer kalmadı; gelen misafirlerin çoğu konaklayamadan geri dönüyor" dedi.

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"OTELLERİMİZDE YER KALMADI"

Turizmci Mehmet İnan da bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini dile getirerek, "Özellikle pandemi sonrası çok fazla ilgi var. Otellerimizde yer kalmadı. Birçok kişi konaklamadan geri dönüyor. Yurtiçi ve yurt dışından yoğun talepler geliyor. Eylül- ekim aylarının rezervasyonları bile yapıldı. Sezon iyi geçecek ve turizm sezonun Uzungöl’de uzayacağı benziyor" diye konuştu.

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Uzungöl’e gezmeye gelen Kübra Gültekin, "Erzurum’dan geldik. Oldukça kalabalık. Yaz sıcakları yok. Aksine tatlı bir serinlik ve muhteşem bir doğa insanı karşılıyor Uzungöl’de. Burası muhteşem bir yer. Genellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler var. Herkes bu güzel doğanın tadını çıkartmaya çalışıyor" dedi.

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Ayvalıktan Uzungöl'e gelen Erkan Berdivek ise "Memleketimiz Elazığ’a gidiyorduk Geçerken de Karadeniz tur yapalım istedik. Tabi vazgeçilmez duraklarımızdan bir tanesi de bu doğa harikası Uzungöl oldu. Çok güzel bulduk burayı. Uzungöl ve Karadeniz her zaman beklentiyi karşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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