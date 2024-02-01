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Uzungöl'e yapılacak millet bahçesine mahkemeden ret kararı

01.02.2024 23:28 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yapılmak istenilen millet bahçesi için Samsun Bölge İdari Mahkemesi’nce ret kararı verildi.

Uzungöl'e yapılacak millet bahçesine mahkemeden ret kararı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl’de Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından yapılmak istenilen millet bahçesinin iptali için dava açıldı. Turizm merkezinde bulunan Yenimahalle’deki proje alanında yapılmak istenilen kamulaştırmaya itiraz eden Uzungöl Birlik Platformunca yerel mahkemede açılan dava istinafa taşındı.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’nde devam eden davada karar verildi. Mahkemede davacı itirazının kabulü ile Trabzon İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması talebinin reddi yolundaki kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2. maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

İdris Akyüz yaptığı açıklamada, millet bahçesi projesinde mülkiyet sorunu çözülmeden çalışmaların başladığını belirterek “Uzungöl Millet Bahçesi projesi alt yapı, üst yapı ve peyzaj çalışmasını kapsamaktadır. Ancak, bu projenin büyük bir bölümü mülkiyetler üzerinde olduğu halde mülkiyet sorunu çözülmeden çalışmalara başlanıldı ve birçok noktada sorunlar çıkmaya devam etmektedir. İlgili firma bir çalışma programı yapmadan hem yetersiz bir ekiple işe başladı hem de sezon sonu işe geç başlayarak çalışmaları geciktirdi. Dolayısıyla bu tempoyla yapılan işin sağlıklı bir şekilde sezona yetişmesi mümkün görünmemektedir. Bilinçli yapılan bu uygulama Uzungöl’ü yok etme planının bir parçasıdır. Zira yapılan işin de üç sene önce yapılan gelişigüzel çalışmayla aynı sonu olacaktır. Çalışmalar denetim ve işin takibi yapılmadan oldu bitti ile devam ediyor ve ülke kaynakları heba ediliyor” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzungöl
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