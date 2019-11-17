Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kış turizmi bakımından bir türlü umduğunu bulamıyor. Yazın dolup taşan Uzungöl kış mevsiminde adeta sessizliğe bürünürken, kış turizmini hareketlendirmesi düşünülen teleferik projesinin de bir türlü hayata geçirilememesi kış turizmini olumsuz etkiliyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, kış turizmi konusunda şehri idare edenlerin mutlaka Uzungöl’deki turizmcilerle bir araya gelerek kış turizmini hareketlendirecek projeleri masaya yatırması gerektiğine dikkat çekerek bir türlü kurulamayan teleferik projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzungölle ilgili yapılan kötü reklamların Uzungöl’ün imajını olumsuz etkilediğini kaydeden Akyüz, yazın dolup taştıklarını ancak kışın ise çok sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Uzungöl’ün kış turizmi bakımından çok geri kaldığını ifade eden Akyüz, “Uzungöl’de kötü çalışmalar, kötü imaj, kötü reklamlar kış turizmiyle ilgili Uzungöl’e darbe vurarak sıkıntıya neden oldu. Yazın zaten dolup taşıyoruz. Ancak şu anda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların aşılabilmesi için en önemli şey; bizi idare edenler belediye başkanları olsun vali olsun Turizm İl Müdürü olsun tüm kurumlar bir ekip oluşturularak turizmle uğraşanları ziyaret etmesi gerekir. Onlara; turizmi, Trabzon’u, yöremizi çok daha iyi anlatmaları gerekiyor. Onları Trabzon’a davet edip onure etmeleri gerekiyor. Trabzon eski valisi rahmetli Recep Kızılcık yaptığı etkin çalışmalarla turizme ciddi anlamda ivme kazandırmıştı. Onun döneminde turizm iki katına çıkmıştı. Şu anda ciddi manada sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda kış turizmiyle ilgili Uzungöl çok geri gelmiş durumda. Yaz turizmiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Yaz turizmini ciddi manada yoğun yaşıyoruz ancak kış turizmiyle ilgili hiçbir hareket yok” dedi.

Teleferik konusunun henüz netlik kazanmadığını kaydeden Akyüz, “Teleferik konusunda imar planında başkanımız üç bin metre kare üzerinde yer tahsisini istemiş ancak imarda 750 metre kare gelmiş. Bakalım ne olacak? Teleferikle alakalı bir fayda sağlayamayacak sıkıntı olacağını söylüyorlar. Bunu biraz büyütmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı çalışmalar var bilmiyoruz ne olacak ama şu anda 750 metre kare ile sınırlı tuttular” diye konuştu.

Bu seneki sezonun geç başlayıp erken bittiğini belirten Akyüz, “Uzungöl’de bu sene sezon geç başladı erken bitti. Ancak o süreçte yoğunlukta en ufak bir gerileme olmadı. Gelenler ziyaretlerini kısa tuttukları için beklentilerimizin altında kaldı. Ciddi manada hedeflerimizin altında kaldık. Önceki yıllara oranla düştü diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

