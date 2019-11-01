HABER

Uzungöl yolunda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

Trabzon’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu.

Trabzon’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı yol kapandı.
Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana neden oldu. Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D-915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.
Dernekpazarı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması istenirken, “İlçemiz Dernekpazarı ile Çaykara arası D915 Karayolu üzerinde, Holo Boğazı mevkiinde yapımı devam eden tünel inşaatı dışında meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu mevkide karayolu çift taraflı trafiğe kapanmış olup, trafik akışı kontrollü olarak tünel içerisinden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın geçişlerinde dikkatli olmaları hususu önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdıİşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı
İHA eşliğinde yapılan Türk ve Rus ortak devriyesi bittiİHA eşliğinde yapılan Türk ve Rus ortak devriyesi bitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında karar!

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İstanbul'a yeni baraj! Şile- Ağva tarafına yapılacak

İstanbul'a yeni baraj! İşte yapılacağı yer

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak devriye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika: ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.