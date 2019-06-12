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Uzungöl yolundaki kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücülerinden biri hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 REN 69 plakalı otomobil, ilçe çıkışında Ramazan Akyol (65) yönetimindeki 61 ABE 667 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Uzungöl yolundaki kaza

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücülerinden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 REN 69 plakalı otomobil, ilçe çıkışında Ramazan Akyol (65) yönetimindeki 61 ABE 667 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 otomobil içerisindeki 7 kişi yaralandı. Kazada araç sürücülerinden Ramazan Akyol tedavi gördüğü Kaşüstü Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, yaralılar Deniz Fırat (34) ve Nehir Sultan Fırat (18) ile Hürriyet Değer (55), Derya Yılmaz (34), Masal Sare Yılmaz (2) ve Ömer Yılmaz’ın (33) tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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