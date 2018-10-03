Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de 5 milyon liralık altyapı çalışması yapılacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından Uzungöl'de 7 bin metre isale ve şebeke hattı inşa edildiğini belirtti.

Bölgede ayrıca kanalizasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, atık su arıtma tesisinin ise revize edileceğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"4 bin metre kanalizasyon hattı ve 70 muayene rögarının inşa edileceği proje kapsamında mevcut terfi merkezi de iyileştirilecek. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl'de yağmur suyu sistemini oluşturarak, ayrık sistem altyapı düzenine geçilmesi çalışması yapıyor. Ayrıca biyolojik atık su arıtma tesisine arıtılamayacak seyreltik su gelmesinin önüne geçilmesi için de gerekli çalışmaları sahaya tatbik ediyor. Bu amaçla 4 bin metre yağmur suyu hattı ile 200 muayene bacası ve 400 yağmur suyu toplama ızgarası inşası titizlikle gerçekleştiriliyor."