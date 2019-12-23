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Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:39 | Son Güncelleme

Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48'i tamamen, 17'si ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımına karar verildiği hatırlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kaçak yapılardan 14'ünün yıkımının iş makineleri tarafından tamamlandığı aktarılan açıklamada, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların yarın devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak yapı yıkımı Trabzon uzungöl

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