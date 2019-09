Uzungöl'de hayvancılıkla uğraşanların mera alan sıkıntısı

Aleyna KESKİN- Tolga SAĞLAM/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, 'imar barışı'na uygun olmayan kaçak yapıların yıkılıp, hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesi, merakla bekleniyor. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar da imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelip, kentsel dönüşüm projesiyle doğal güzelliğinin korunması hedeflenen Uzungöl'de, artan turistik tesisleşme nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatacak mera alanı bulmakta güçlük çekiyor.

Turizm çeşitliliğinin artmasıyla ön plana çıkıp, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Doğu Karadeniz yaylaları, son yıllarda turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtilen Uzungöl'e uygulanacak proje ve detayları merakla bekleniyor. Karadeniz yaylalarında, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yapan yöre sakinleri ise bölgede turizmde artan talep üzerine tesisleşmede yaşanan artışın, hayvancılığı olumsuz etkilediğinden yakınıyor. İmar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelip, kentsel dönüşüm projesiyle doğal güzelliğinin korunması planlanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl''ün yüksek kesimlerinde, hayvancılık yapanla ise artan çarpık yapılaşma nedeniyle hayvanlarını otlatacak mera alanı bulmakta güçlük çekiyor.

'TARLAYI EKME YERİNE OTEL YAPILDI'

Yöre sakini Zafer Yüce, insanların arazilerini ekip biçmek yerine otele dönüştürdüğünden yakınarak, "Uzungöl'de turizmin gelişmesi ile birlikte bizim köylerimizde yaylalarımızda bulunan alanlarımızda Sit alanı oldu. Burası Demirkapı Mahallesi. Burada bulunan evlerimiz sit alanı içerisinde olduğu için yıkılmaya yüz tutmuş evlerimizde yaşamak zorunda kalıyoruz. Eskiden bir aile hep aynı evde kalırdık. Ama herkes büyüdü kimisi evlendi. Ev yapamadığımız için buralardan taşınmak zorunda kaldık. Burada insanlar tarlalarını ekip biçmek yerine tarla arazisine otel yapmaya başladı. Daha çok kazanç sağlıyor diye. Hem tarım hem hayvancılık hem de yaylacılık kültürü burada bitti" dedi.

'TARIM VE HAYVANCILIK BİTTİ'

Bölgede çarpık yapılaşma nedeniyle doğanın bozulduğunu öne süren Bayram Ali Yüce, tarım alanlarının turistik işletmeyle dolduğunu söyledi. Bayram Ali Yüce, "Burada tarım, hayvancılık, insanlık bitti. Burası sit alanı diye zaten evlerimizi tamir edemez olduk. Yıkılacak korkusu ile evimizde yaşıyoruz. 'Köye gidin' diye teşvik ediyorlar ama ev yaptırmıyorlar. Bize kendi arsamızda 'sit alanıdır' diye ev yaptırmıyorlar. Uzungöl'de her gün yeni bir otel, lokanta yapılıyor. 'Yıllardır yıkacağız' diyorlar, Uzungöl için ama her yıl yeni yerler yapılıyor" diye konuştu.

'YAYLA EVLERİ YIKILIYOR AMA OTELLER DURUYOR'

Uzungöl'ün çevresindeki otellerin yıkılması gerektiğini savunan Hemide Keleş, "5 oğlumun var. Çocukları ile beraber köylerine gelmek istiyorlar. Geldiklerinde yatacak yerimiz yok. Evimiz sallanıyor, insan yıkılacak diye korkuyor. Yıkıp yenisini yapmamıza izin vermiyorlar, sit alanı burası diye. Eskiden ev yapardık. Ev yaparken ormancıdan korkardık. Ormancı bunlardan iyi idi. Bir ceza keserdi, onu da bir şekilde öderdik. Şimdi ise büyük ceza kesip bir de evi yıkıyorlar. Yıkılacak olan evi neden yapayım. Bizim evlerimizi yıkıyorlar ama Uzungöl'ün çevresindeki evleri otelleri lokantaları yıkan yok. Oraya sebep burası da sit alanı oldu zaten. Evlerimiz olmadığı içinde yazın bu yıkık evimize geliyoruz. Bir ay kalıyoruz. Sonra şehirde kiradaki evimize gidiyoruz. O yüzden ne tarla ekiyoruz ne de hayvan bakıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BURALARDA KİMSE HAYVANLARI İSTEMİYOR'

Turizm potansiyelinin artmasıyla muhteşem manzaranın yok olduğuna dikkat çeken Münevver Keleş, "Turizm buralara geldikten sonra burası hem doğa olarak hem de insanlık olarak bozuldu. Artık buralarda kimse hayvanları istemiyor. Ortalığa pisliyorlar, kokuyorlar diye. Pansiyon oldu her yer zaten. Hayvanlar ortalığa pisler, onların arazisine girer diye çekinip hayvanlarımızı ağırdan dışarıya çıkaramaz olduk" diye konuştu.

'İMAR SORUNU KARMAŞIK DURUM'

Uzungöl Turizm Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise, "Uzungöl'de uzun yıllardır imar sorunu var. Karmakarışık bir durum bu. İmar planının bir türlü gelmemesi kaçak yapılaşmaya neden oldu. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğunlukta tercih ettiği yerlerin başında. Buradaki bütün işletmeciler her sezon sonunda yıkım olacak mı diye endişeleniyor. Bir türlü yıkımlar olmuyor" diyerek proje ve beraberindeki yıkımları beklediklerini söyledi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungöl'ümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.